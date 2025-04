Con un semplice gesto che non ti costa nulla, puoi fare la differenza nella vita degli animali che ogni giorno lottano per la loro sopravvivenza. Scegli di destinare il tuo 5x1000 alla Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente Onlus, con Presidente l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, e contribuisci concretamente alla nostra azione in favore degli amici a quattro zampe.

Come fare? Basta un gesto facile e veloce. Nei moduli della dichiarazione dei redditi CUD, 730 e Modello Unico, troverai la sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”. Una volta individuato il riquadro, “Sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel Runts di cui all’art. 46, C.1 del D.LGS 3 luglio 2017 […]”, firmalo e inserisci il codice fiscale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente Onlus: 02692940139. In questo modo, potrai destinare il tuo 5×1000 a una causa che ogni giorno migliora la vita degli animali in difficoltà.

Fai sentire la tua voce! Non fermarti a fare solo il tuo gesto: invita i tuoi amici a fare altrettanto, condividendo la nostra brochure informativa e sensibilizzando più persone possibili. Ogni firma è un passo in più verso un futuro migliore per gli animali. Con il tuo 5×1000 possiamo continuare a garantire sostegno e protezione a chi non può difendersi.

Grazie per il tuo prezioso contributo. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito o contattaci direttamente.

Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente Onlus