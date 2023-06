Max Verstappen, su Red Bull, ha conquistato in questa prima fase della stagione 2023 di Formula 1 la terza vittoria consecutiva, la quinta su sette gare finora disputate, vincendo il Gran Premio di Spagna e incamminandosi speditamente verso il terzo titolo mondiale.

La 40ª vittoria in carriera del pilota olandese ha ampliato, nella classifica del mondiale piloti, il suo vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez, portandolo a +53 punti.

Sul secondo e terzo gradino del podio, le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre ancora deludenti le prestazioni delle due Ferrari.

Russell, nel finale di gara ha dovuto difendersi dall'attacco di Perez, anch'egli su Red Bull, ma è riuscito a mantenere la sua posizione, conquistando così il suo primo podio in questa stagione. Perez, in precedenza aveva scavalcato il ferrarista Carlos Sainz che, partito dalla seconda casella della griglia, ha tagliato il traguardo al quinto posto.

Fernando Alonso, dopo aver disputato una gara quasi anonima, decimo dopo l'ultima sosta ai box, ha effettuato nel finale una rimonta che gli ha permesso di superare tre piloti e di conquistare la settima posizione. Alonso avrebbe potuto superare anche il compagno di squadra della Aston Martin, Lance Stroll, per il sesto posto, ma ha preferito mantenere la posizione dietro al pilota canadese, comunicando via radio al team che non avrebbe rischiato il sorpasso.

Verstappen è partito in testa e ha condotto la gara fin dal primo giro, praticamente senza che nessuno potesse impensierirlo, confermando il dominio assoluto della sua vettura, che già aveva messo in mostra durante tutto il weekend. L'unica preoccupazione per Verstappen è stato l'avvertimento ricevuto per aver superato i limiti della pista tre volte... forse anche lui si era appisolato per la noia!

Quasi inutile aggiungere che il pilota olandese ha conquistato anche il punto per il giro più veloce.

"È un gran piacere guidare una macchina come questa", ha detto Verstappen a fine gara. "Abbiamo avuto strategie diverse per i pneumatici. Sapevo che la partenza sarebbe stata un po' complicata alla curva uno, ma fortunatamente non è successo nulla. Abbiamo avuto un altro ottimo weekend e questo è quello che mi piace vedere nel fine settimana, spero che possiamo mantenere questo livello per tutto l'anno".

Dietro a Verstappen, come già accennato, sugli altri due gradini del podio si sono piazzate le due Mercedes. Hamilton ha seguito Sainz nel primo stint per poi fermarsi al suo primo pit stop dopo il ferrarista, uscendo dietro ma superandolo successivamente, sfruttando i suoi pneumatici più freschi. Poi, nessun problema fino al traguardo.

"Che risultato per il nostro team, sicuramente non ce lo aspettavamo", ha detto Hamilton a fine gara. "Tanto di cappello al mio team, un grande ringraziamento agli sviluppatori che continuano a migliorare la vettura e a portarci un po' più vicini alle Red Bull. Un passo alla volta, se riusciamo ad avvicinarci a loro entro la fine dell'anno, sarà fantastico, altrimenti sarà per l'anno prossimo".

Considerando che partiva dalla dodicesima posizione, il terzo posto di Russell è ancor più positivo.

"Oggi abbiamo visto cose positive che speriamo siano un punto di partenza per noi e per il team", ha detto Russell. "La macchina si guidava meglio rispetto al passato e anche i tempi rispetto a Ferrari e Aston Martin sono sempre stati migliori".

Sainz è finito quinto, non un granché, ma sempre meglio dell'11.a posizione di Leclerc, che ha preso il via dalla pit lane per aver dovuto cambiare il retrotreno della vettura. Come al solito, a peggiorare il risultato del monegasco, ancora una volta un'incomprensibile scelta di strategia nella gestione dei pit stop, dopo averlo fatto partire con gomma bianca ed averlo fermato come se avesse montato una gomma gialla.

Ocon su Alpine, Zhou Guanyu su Alfa Romeo e Pierre Gasly su Alpine completano la lista dei primi dieci classificati, anche se va detto che Yuki Tsunoda, su Alpha Tauri, si era classificato nono, ma è stato poi penalizzato di cinque secondi per aver spinto fuori dal tracciato Zhou.

Tra due settimane ritroveremo la Formula 1 a Montreal, per il Gran Premio del Canada.