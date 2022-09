Questo è quanto dichiarato da Recep Tayyip Erdoğan in un'intervista alla PBS, la tv pubblica americana, rilasciata a New York, dove il presidente turco si trova per partecipare alla prossima 77ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questo è ciò che ha dichiarato a Judy Woodruff, che lo ha intervistato.

Chi ha il sopravvento nella guerra in corso tra Russia o Ucraina?Come leader, non sono disposto a prendere in considerazione questo aspetto. Tutto quello che vogliamo fare e quello che vogliamo vedere è porre fine a questo conflitto con la pace, sia che si tratti del signor Putin, sia che si tratti del signor Zelenskyy. L'ho sempre chiesto e consigliato. Questo è un conflitto che ha finito per creare vittime. Le persone stanno morendo e nessuno vincerà quando sarà terminato. E non è quello che stiamo auspicando.

Ma come e quanto velocemente finirà questo conflitto?Soprattutto l'atteggiamento russo sarà molto, molto importante. In Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E in realtà mi ha fatto capire che è disposto a farla finita il prima possibile. Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui stanno andando le cose in questo momento è piuttosto problematico. 200 ostaggi saranno scambiati previo accordo tra le parti. Penso che sarà un passo avanti significativo.

La Russia dovrebbe essere autorizzata a mantenere parte del territorio che ha sottratto all'Ucraina dall'inizio dell'invasione? Dovrebbe essere parte di una soluzione a questo conflitto?No, e senza dubbio no. Quando parliamo di accordo reciproco, questo è ciò che intendiamo. Se si vuole stabilire una pace in Ucraina, ovviamente, il ritorno della terra che è stata invasa diventerà davvero importante. Questo è ciò che ci si aspetta. Questo è ciò che si vuole. Il signor Putin ha compiuto alcuni passi. Abbiamo fatto alcuni passi. Le terre che sono state invase saranno restituite all'Ucraina.

La Russia dovrebbe essere autorizzata a mantenere la Crimea?Dal 2014 ne parliamo con il mio caro amico Putin, ed è quello che gli abbiamo chiesto. Gli abbiamo chiesto di restituire la Crimea ai legittimi proprietari. Le persone che ci vivono sono anche nostri discendenti. Se dovessi fare questo passo avanti, se potessi ritirarti, verresti incontro anche ai tartari di Crimea oltre che all'Ucraina. Questo è quello che gli abbiamo sempre detto. Ma da allora, purtroppo, non è stato fatto alcun passo avanti.

Il presidente Putin riconosce di aver sbagliato i calcoli, di aver sottovalutato la volontà del popolo ucraino di difendere il proprio paese?Nessun leader in seguito direbbe che è stato un errore. Nessuno dirà, sì, ho fatto un errore. La stessa cosa può essere applicata anche all'Ucraina. Signor Zelenskyy, pensa che quando è andato avanti, sente di aver commesso un errore? Per un leader, una volta presa una decisione, sarà molto difficile tornare indietro.

Questa invasione era giustificata da parte dei russi?Nessuna invasione può essere giustificata. Un'invasione non può essere giustificata.

Negli ultimi giorni, come lei sa, ci sono state segnalazioni di orribili uccisioni di civili e soldati, torturati da parte di soldati russi. Sono state trovate fosse comuni lasciate dalle truppe russe. Chi dovrebbe essere ritenuto responsabile? Il presidente Putin dovrebbe essere ritenuto responsabile?

A questo proposito, la risposta più adatta potrebbe essere data dall'attività svolta dalle Nazioni Unite. Con le attività delle Nazioni Unite, dovrebbe essere fatta luce su questi argomenti. Se ciò non dovesse accadere, come leader di un Paese, sarà difficile per me prendere una posizione su questi problemi, perché non avremmo più una posizione equidistante in politica estera. Non possiamo schierarci. Non possiamo schierarci. E non sarebbe giusto che lo facessimo.

Se le indagini delle Nazioni Unite mostrassero che ci sono prove che i soldati russi siano responsabili di tali atrocità - ci sono stati bombardamenti di ospedali, scuole, civili in tutta l'Ucraina - lo stesso presidente Putin dovrebbe essere ritenuto responsabile?

Se un'indagine porta a tale conclusione, Putin farà presente il suo punto di vista. Non è giusto guardare a Putin come una persona completamente diversa perché sta dando priorità agli interessi del suo Paese e sta combattendo per i suoi interessi, per gli interessi del suo Paese.In questo momento, nella battaglia tra queste due nazioni, stiamo parlando con Putin a carte scoperte, così come facciamo con Zelenskyy. E allo stesso tempo, stiamo parlando esaurientemente con Guterres. E Guterres sta effettivamente parlando con tutte le parti coinvolte. Se vogliamo arrivare a una conclusione, non la raggiungeremo schierandoci. Non difenderemo un solo leader. Ma, invece, dobbiamo cercare una conclusione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Capisco quello che stai dicendo: Putin sta facendo ciò che è nell'interesse del popolo russo, ma ciò include l'uccisione di centinaia, migliaia e molti, molti più civili ucraini.Dobbiamo vedere il conflitto per quello che è. Non solo gli ucraini stanno morendo, ma ci sono tante vittime anche da parte russa.

Ma sono loro gli invasori.Questo è una cosa diversa. Sì, è vero. Ma prima dello scoppio di questo conflitto, erano successe molte cose. E con il conflitto, le cose si sono sviluppate enormemente. E ora stiamo assistendo a una certa diminuzione delle vittime. L'ONU deve giungere a una conclusione il prima possibile. E su questa conclusione, saremo in grado di portare avanti la nostra posizione per quello che è.Ecco perché stiamo facendo dei passi avanti per risolvere questa crisi degli ostaggi. E, allo stesso tempo, stiamo facendo passi avanti necessari per consentire al grano ucraino di lasciare i porti. E abbiamo raggiunto un certo livello. Quindi non si tratta di spingere una persona completamente da una parte e difendere l'altra. Non è così che otterremo risultati.

Lei ha bloccato l'ammissione alla NATO sia della Svezia che della Finlandia e ha sollevato la questione delle persone che lei chiama terroristi curdi. È stato chiesto alla Turchia di fornire prove del fatto che queste persone siano terroristi. Siete vicini ad un accordo? E in caso contrario la Turchia bloccherà l'adesione di Svezia e Finlandia?

Soprattutto la Svezia è stata una culla del terrorismo. E i terroristi si sono infiltrati in profondità nei loro parlamenti. E, a Stoccolma, vediamo che i terroristi manifestano continuamente. Gli striscioni, i poster dei leader delle organizzazioni terroristiche abbondano. Stanno dimostrando. Stanno lanciando slogan. E stanno attaccando gli innocenti discendenti turchi a Stoccolma. E abbiamo fornito tutte le prove relative a questo ai nostri interlocutori svedesi. La Finlandia, invece, non è come la Svezia, agisce diversamente. Ma la Svezia non è così. Usano sempre delle scuse. Parlano sempre di Costituzione. E, come principio imperante della Costituzione, valorizzano la libertà di espressione. E, in cambio, dico che il terrorismo non ha nulla a che fare con la libertà di espressione. E il parlamento turco è l'eventuale decisore.

Il prossimo anno dovrà affrontare le elezioni. Crede che vincerà? Oppure la Turchia potrebbe andare in un'altra direzione?Non ho alcuna preoccupazione di vincere le elezioni. Nessuno mi sostituirà, perché non c'è alternativa.

Lo devo chiedere perché lei è adesso negli Stati Uniti. Qui, abbiamo avuto un'elezione due anni fa, in cui una delle persone che si era candidata non ha accettato il risultato, parlando di brogli. Potrebbe accadere qualcosa del genere in Turchia?Bene, queste sono cose comuni. Accadono sempre. Si perde in larga misura e non si vince. Ma attualmente sono in una posizione tale da poter dire che trionferò.

Ultima domanda. Il suo rapporto con gli Stati Uniti adesso?Non posso dire che le nostre relazioni siano ideali. Come mai? Perché il nostro volume di scambi commerciali con gli Stati Uniti non dovrebbe essere dove è attualmente. E nel settore della difesa, non siamo al livello che desideriamo. Ad esempio, abbiamo il problema in sospeso degli F-16. Abbiamo acquistato F-16 dagli Stati Uniti. Ma, invece, vengono prese alcune decisioni politiche, che sfociano nell'imposizione di sanzioni alla Turchia. Questo non sta molto bene a due paesi amici come Stati Uniti e Turchia. Abbiamo parlato con i repubblicani e abbiamo ricevuto il sostegno dei repubblicani. Se non riusciamo a ottenere dagli Stati Uniti risultati sugli F-16, cosa faremo? Naturalmente, faremo i nostri interessi.