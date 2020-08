Alle 21:00 di domenica 23 agosto, all'Estàdio do Sport Lisboa e Benfica, il Paris Saint Germain, che approda in finale per la prima volta nella storia, e il Bayern Monaco, che di finali ne ha vinte ben cinque, si disputeranno la conquista dell'edizione 2019/2020 della Champion League.

Così i due allenatori hanno presentato la sfida.

Thomas Tuchel, allenatore Paris: "Siamo qui per giocare la finale e vincerla. Ovviamente è la sfida più grande della mia carriera. E' difficile descrivere le mie emozioni, sono esausto e felice. Non faremo niente di speciale, perché la partita è già speciale".

Queste, invece, le dichiarazioni di Hans-Dieter Flick, allenatore Bayern: "Il Paris è una grande squadra, si è fatto strada attraverso le semifinali e ha raggiunto la finale. Valuteremo un po' di cose, sappiamo che hanno giocatori molto veloci. Organizzeremo la nostra difesa, ma il nostro punto di forza principale resta la capacità di mettere sotto pressione gli avversari".

Chi ha più probabilità di vincere?

Il Lione, in semifinale, nonostante la sconfitta netta per 3-0, ha avuto due chiare occasioni da gol per posrtarsi in vantaggio e ne ha sprecato altrettanto per rimettere in discussione la partita, prima del definitivo 3-0 di Lewandoski. Pertanto, Mbappé, Neymar e Di Maria già staranno fantasticando sulle occasioni che anche loro potrebbero avere a disposizione.

Ma i giocatori del Bayern, da bravi tedeschi, imparano subito dagli errori e, inoltre, sanno di poter contare sul fatto di essere in grado di comportarsi come una specie di metronomo, senza mai venire meno ai loro principi di gioco dal primo all'ultimo minuto della partita, grazie anche a una panchina su cui siedono calciatori che in qualsiasi altro club sarebbero considerati "titolarissimi" sin dal primo minuto.



Queste le probabili formazioni:

PSG: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Mbappé, Neymar.

A disposizione di Tuchel ma non certi di scendere in campo perché non al meglio ci sono Gueye, Kurzawa e Navas

Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Perišić, Müller, Gnabry; Lewandowski.



Italiani gli arbitri dell'incontro, con Daniele Orsato in campo con Manganelli e Giallatini come assistenti, mentre Irrati sarà al Var.

La partita, oltre che sui canali sport di Sky, sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.