Il settore immobiliare è in continua evoluzione, sia in termini di tecnologie che di esigenze dei clienti. In questo articolo, il presidente dell'associazione culturale "Sviluppo Immobiliare" alla direzione anche del centro studi e ricerca interno all’associazione - analizza i principali trend che caratterizzeranno il futuro di questo settore.



1) Innovazione tecnologica

L'innovazione tecnologica è uno dei principali driver di cambiamento nel settore immobiliare. Il BIM (Building Information Modeling), ad esempio, è una metodologia che consente di creare un modello digitale dell'edificio, che può essere utilizzato per ottimizzare le fasi di progettazione, costruzione e gestione.

(Il Building Information Modeling (BIM) è una rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche e funzionali di una struttura. Un BIM è una risorsa di conoscenza condivisa per informazioni su una struttura che costituisce una base affidabile per le decisioni durante il suo ciclo di vita; definita come esistente dalla prima concezione fino alla demolizione)

Altre tecnologie che stanno rivoluzionando il settore immobiliare includono:

Realtà virtuale e aumentata: consentono di esplorare gli edifici in modo realistico, anche prima che siano costruiti.

Big data e intelligenza artificiale : possono essere utilizzati per analizzare i dati e prendere decisioni più informate.

Automazione: può essere utilizzata per migliorare l'efficienza e ridurre i costi.



2) Sostenibilità

La sostenibilità è un altro trend importante che sta guidando il cambiamento nel settore immobiliare. Gli edifici sostenibili sono progettati per ridurre l'impatto ambientale, utilizzando meno energia e risorse.

Le tecnologie sostenibili che stanno diventando sempre più diffuse includono:

Efficienza energetica : può essere migliorata attraverso l'utilizzo di materiali e tecnologie a basso consumo energetico. (A riguardo l’associazione nel suo progetto di cantiere denominato "comeristrutturarefacile" ha individuato già metodologie , risorse e materiali adatti ad ottenere obiettivi a costi accessibili).

Recupero delle acque: può essere utilizzato per ridurre il consumo di acqua potabile.

Riciclaggio dei rifiuti: può contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei materiali di costruzione.



3) Implicazioni per il settore immobiliare

L'innovazione tecnologica e la sostenibilità stanno trasformando il settore immobiliare. Le imprese che vogliono rimanere competitive devono investire in queste nuove tecnologie e pratiche. (A riguardo l’associazione per i suoi tesserati ha riservato un corso gratuito di formazione/informazione sulla geotermia , materia sulla quale già si è distinta e argomento che in futuro diventerà predominante.)

I principali vantaggi dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità nel settore immobiliare includono:

Migliore efficienza: le tecnologie innovative possono aiutare a ridurre i costi e migliorare la produttività.

Migliore qualità: le tecnologie innovative possono contribuire a creare edifici più confortevoli e sostenibili.

Maggiore valore: gli edifici innovativi e sostenibili hanno un valore intrinseco maggiore.



Conclusione

Il futuro dell'edilizia e della gestione immobiliare è caratterizzato da innovazione e sostenibilità. Le imprese che vogliono rimanere competitive devono investire in queste nuove tecnologie e pratiche.

L'associazione culturale "Sviluppo immobiliare" può svolgere un ruolo importante nel promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore immobiliare.

Organizzare eventi e corsi di formazione per promuovere la conoscenza delle nuove tecnologie e pratiche.

Collaborare con imprese e istituzioni per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili.

Effettuare ricerche e pubblicazioni per contribuire alla diffusione della conoscenza.

L'associazione culturale "Sviluppo Immobiliare" - www.sviluppoimmobiliare.altervista.org può contribuire a rendere il settore immobiliare italiano più competitivo e sostenibile.





Ing. MICHELE PULCINI - Roma