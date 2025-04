Nel contesto del Capital Markets Day 2025, l’AD di NEXTCHEM Fabio Fritelli ha presentato il nuovo piano strategico e gli eccellenti risultati finanziari ottenuti nel 2024, preannunciando una crescita a doppia cifra per l’anno corrente.



Fabio Fritelli: l’intervento al Capital Markets Day 2025

“Il 2024 si è chiuso con ricavi vicini ai 360 milioni di euro e un EBITDA superiore agli 85 milioni, registrando un risultato significativamente positivo rispetto al 2023”, ha dichiarato Fabio Fritelli, AD di NEXTCHEM. Il manager è intervenuto in occasione del Capital Markets Day 2025 - FRAME FORWARD, organizzato dal Gruppo MAIRE, nel corso del quale sono stati presentati i risultati finanziari relativi al 2024 e il piano strategico dell’azienda. L’innovazione che caratterizza la tecnologia dei progetti di NEXTCHEM consente di offrire un’ampia gamma di soluzioni, consolidando la propria posizione nel settore dei fertilizzanti. A questo si aggiungono “due nuovi ambiti in forte espansione: i vettori energetici, fondamentali per la mobilità globale, e l'economia circolare, un mercato in crescita con tassi particolarmente interessanti”, ha rimarcato Fabio Fritelli. “Per il 2025 è attesa un'ulteriore crescita a doppia cifra, con performance che si preannunciano ancora più rilevanti entro la fine dell'anno".



Il percorso professionale di Fabio Fritelli

Fabio Fritelli è alla guida di NEXTCHEM, società controllata del Gruppo MAIRE che si occupa di soluzioni tecnologiche sostenibili. Dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Roma, ha completato il proprio percorso formativo con un Executive Master in Business Administration presso l’INSEAD in Francia. Successivamente, ha assunto incarichi di rilievo in istituzioni finanziarie e aziende multinazionali, con focus su corporate finance e sviluppo del business, incrementando solide competenze nella gestione strategica e nel finanziamento di grandi opere infrastrutturali a livello internazionale. All’interno di MAIRE ha ricoperto i ruoli di Chief Financial Officer e di Chairman di MET Development, occupandosi di strategie finanziarie, pianificazione strategica e realizzazione di progetti di ampia portata. Grazie ai traguardi raggiunti, Fabio Fritelli è stato prima nominato Managing Director e, in seguito, AD di NEXTCHEM.