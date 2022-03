La gara per la Miglior attrice non protagonista agli Oscar 2022 sembrerebbe già chiusa con Ariana DeBose in pole position per la sua vibrante performance nel musical di Steven Spielberg, West Side Story.

A tal proposito per questo ruolo non ha solo vinto ben 4 premi chiave, dal BAFTA al Critics Choice Award, dal Golden Globe al SAG Award, ma anche il maggior numero di riconoscimenti tra quelli assegnati dalle associazioni dei critici americani (ben 21).