È disponibile su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Virgin, “A noi”, il nuovo singolo di Proteo.

Su una produzione musicale di Foot de Papera, l’artista classe 1994 ha scritto un testo dedicato a chi, come lui, sogna, specialmente di notte, e lo fa spinto dalla propria creatività. Nonostante “la tensione del giorno”, creata dalle concrete difficoltà che deve affrontare la sua generazione, Proteo si rivolge a tutte le persone che sente vicine - “insonni”, che stanno ai margini o che si dedicano a un’arte - spingendole a non mollare e a continuare a sognare.

"Ho pensato di scrivere un brano – racconta l’artista - brindando a tutte le persone che, come me, continuano a sognare e ad andare oltre la realtà meramente giudicata per come gli occhi possono guardarla, valorizzando la virtù immaginifica, che viene schiacciata continuamente dalla quotidianità”.

“A noi” è un brano rap classico dalla scrittura quanto mai curata, con un testo che si sviluppa su una produzione musicale dalle sonorità moderne in cui si è scelto di puntare sulla semplicità.

Proteo, nome d'arte di Nicolò Ayroldi, è un attore, scrittore e rapper originario di Molfetta (Bari) e residente a Roma. Il suo percorso musicale ha origine sia dall’interruzione, dovuta a un infortunio, della sua carriera da calciatore (aveva raggiunto la serie D, dunque il semiprofessionismo), sia da un trascorso da cabarettista, sia dalle gare di slam poetry a cui si dedica da anni per dare sfogo alla sua inclinazione per la scrittura e in particolare per la poesia. Visto che sin da piccolo è appassionato di hip hop, l’evoluzione naturale del suo progetto musicale è sfociata in uno stile che si muove tra il rap e l’R&B contemporaneo, più in generale influenzato da tutta la musica black.