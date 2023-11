Negli ultimi anni, i capi di abbigliamento con stampe e personalizzazioni aziendali hanno assunto un ruolo sempre più centrale nelle strategie di branding e customer engagement delle imprese. Dai completi degli addetti alle vendite fino alle pettorine degli operai, il vestiario logato è ormai diventato vera e propria carta vincente per moltiplicare la riconoscibilità di un brand tra clienti, fornitori e comunità di riferimento.

Tuttavia, troppo spesso questo potente strumento di comunicazione viene sottovalutato e banalizzato, affidandone la realizzazione unicamente a parametri quali il basso costo della produzione. Niente di più sbagliato: come per ogni attività di marketing che si rispetti, è fondamentale che il messaggio veicolato dai capi personalizzati risulti coerente con la mission aziendale e i valori che si vuole trasmettere. Solo affidandosi a produttori di divise professionali qualificati, in grado di studiare modelli ergonomici e resistenti, è possibile ottenere capi su misura in grado di riflettere perfettamente l’identità del brand.

Dai tessuti tecnici del comparto industriale fino alle giacche e pantaloni fatti su misura per gli addetti alle vendite, la moderna sartoria professionale permette alle aziende di dotare i propri dipendenti di divise funzionali ma anche raffinate ed eleganti, in linea con l’immagine che si vuole trasmettere. Grazie al personalizzo di loghi ricamati, stampe serigrafiche e finiture ricercate, il vestiario aziendale diventa così parte integrante della pianificazione strategica di marchio, entrando a far parte della quotidianità di clienti e fornitori.

Utilizzare al meglio questo strumento significa pertanto curare ogni dettaglio in fase di prototipazione: dalla scelta dei materiali al design delle grafiche, tutto deve concorrere a veicolare armoniosamente il DNA aziendale. Solo così il brand troverà una comunicazione personalizzata in grado di differenziare l’impresa dalla massa e rimanere impressa nella mente del target. Alla base di ogni divisa di successo c’è dunque l’expertise sartoriale di aziende specializzate, capaci di cucire su misura per ogni esigenza moda e comunicazione il miglior biglietto da visita vestito.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl