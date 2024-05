Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco, primeggia nella classifica di marzo relativa alla reputazione online dei top manager italiani nel settore Pharma e Lifesciences: scala di 12 posizioni la graduatoria generale e si posiziona al 33esimo posto.

Diana Bracco , CEO e Presidente del Gruppo Bracco, si conferma top manager nella classifica stilata dall’Osservatorio permanente sulla reputazione online dei vertici delle aziende italiane, figurando al primo posto nel settore Pharma e Lifesciences e al 33esimo nella graduatoria generale. Sale dunque di 12 posizioni rispetto al mese precedente. Fondato nel 1927, il Gruppo Bracco è oggi un punto di riferimento nel settore lifesciences e della diagnostica per immagini a livello mondiale. Con un fatturato consolidato di 1,8 miliardi di euro, di cui l’88% sui mercati esteri, conta una solida presenza internazionale e un team di 3.700 dipendenti. Il Gruppo vanta, inoltre, un patrimonio di oltre 2.000 brevetti e investe annualmente in R&S oltre il 10% del fatturato di riferimento nei dispositivi medicali avanzati e nell’imaging diagnostico.

Diana Bracco: il percorso imprenditoriale

Diana Bracco è una figura di rilievo nel mondo imprenditoriale legato al settore della salute, nel quale vanta oltre 50 anni di esperienza. Laureata in Chimica all’Università di Pavia, ha avviato la sua carriera nell’azienda di famiglia, divenendone Presidente e Amministratore Delegato e guidandola verso il successo, con 1,8 miliardi di euro di fatturato, 3.700 dipendenti e oltre 2.000 brevetti. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto numerosi incarichi nell'associazionismo industriale, tra cui quelli come Vice Presidente di Confindustria e Presidente di Federchimica e Assolombarda. Ha presieduto l'Expo di Milano, contribuendo attivamente al ruolo delle donne nel mondo imprenditoriale attraverso il progetto Women for Expo. Conosciuta anche per il suo impegno nel sociale e nel culturale, nel 2010 Diana Bracco ha fondato la Fondazione Bracco, con la quale sostiene iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e la responsabilità sociale. Tra i numerosi i riconoscimenti ricevuti, le lauree honoris causa in Farmacia e in Medicina, la nomina a Cavaliere del Lavoro e la Medaglia d'oro del Comune di Milano.