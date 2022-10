Avverrà a tempo di record la designazione del nuovo leader del Partito conservatore che dovrà sostituire Liz Truss alla guida dei tories e, contemporaneamente, a quella del governo del Regno Unito.

I conservatori che vorranno partecipare alla "contesa" hanno tempo fino alle 14:00 di lunedì per raccogliere il sostegno di 100 parlamentari alla loro candidatura. Sempre tramite il voto dei parlamentari si arriverà ad una scrematura dei contendenti, in modo che saranno due i candidati tra cui gli iscritti al partito potranno scegliere, stavolta tramite il voto on-line, il nuovo leader. Il tutto si concluderà entro la prossima settimana.

Quali sono i possibili candidati che si sfideranno? Pare certa la presenza di Rishi Sunak, battuto poco più di un mese fa al ballottaggio da Liz Truss. Secondo gli scommettitori sarebbe lui, in questo momento, ad avere le maggiori chance di vittoria. Poi, dovrebbe esserci Penny Mordaunt, dallo scorso 6 settembre Leader della Camera dei Comuni, in pratica ministra dei Rapporti con il Parlamento. Inoltre, nessuno esclude la possibilità di un clamoroso ritorno, quello di Boris Johnson che, secondo alcuni, starebbe precipitosamente tornando a Londra dai Caraibi dove sarebbe andato in vacanza.

Questi, al momento, i nomi più accreditati nel contendersi la guida del partito conservatore e del governo, mentre le opposizioni, sempre più convintamente, chiedono la fine della legislatura ed il ritorno alle urne.