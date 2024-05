El Kaabi beffa la Fiorentina: l’Olympiacos vince al 117′ la Conference League

Ancora una finale amarissima per la Fiorentina: dopo la sconfitta per 1-2 con il West Ham un anno fa, stavolta è stata la squadra greca dell’Olympiacos a beffare i viola ad Atene con un colpo di testa vincente di El Kaabi a 3 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, quando tutto lasciava pensare ai rigori.

Lacrime amare in campo ad Atene per i giocatori della Fiorentina, che disputerà ancora la Conference League l’anno prossimo. Niente da fare anche per il Torino, che non prenderà parte alle coppe europee. Per la prima volta nella storia, una squadra greca vince una competizione europea.