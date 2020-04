Brad Pitt ammette di essere "odiato" da molte persone che pensano che lui "se la tiri", facendo finta di non conoscerle e di ignorarle.

Ma quella di Brad Pitt non è una mancanza di rispetto, bensì una malattia che si chiama "prosopagnosia".

Di cosa si tratta? Di un deficit - forse acquisito o forse congenito) del sistema nervoso centrale che impedisce a chi ne soffre di riconoscere i tratti d’insieme dei volti delle persone.

Una malattia per cui non ci sono cure vere e proprie, ma soprattutto delle tecniche che possono aggirarla in modo da rendere il disturbo meno evidente, come quella di riconoscere una persona basandosi sul suono della voce o su caratteristiche particolari che le possano contraddistinguere, come ad esempio una cicatrice.

La prosopagnosia è stata riconosciuta per la prima volta come malattia dal neurologo tedesco Joachim Bodamer nel 1947, a cui ha assegnato il nome dall’unione di due termini presi a prestito dal greco: pròsopon (volto) e agnosìa (ignoranza).

Ma ritornando a Brad Pitt, l'attore ha ricordato anche che aveva provato a gestire le relazioni sociali con i presunti sconosciuti con un approccio diverso, chiedendo loro "ci conosciamo?"

Ma anche quella non è stata una scelta felice... le persone si sentivano ancora più offese rispetto ad essere del tutto ignorate.