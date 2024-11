E' il 25 novembre 1990,

34 anni fa

Derby di Genova, minuto 28 del secondo tempo, siamo in parita' 1-1, calcio di punizione per il Genoa, Pato Aguilera sul punto di battuta, prende la rincorsa ma scavalca la sfera e la tocca all'indietro con la suola per Branco, che col sinistro scaraventa un missile di inaudita potenza nell'angolino alto alla destra dell'impotente Pagliuca.

Quel pallone impazzito e violentissimo è frutto della sua tecnica di tiro tutta brasiliana: il calcio con le 'tres dedos', ovvero le ultime dita esterne del piede, per conferire alla sfera di cuoio un effetto mortifero, ma anche l'impatto sulla 'valvulina' del pallone, per dargli ancora più imprevedibilità.

Una punizione da cartolina. Quella che, per Natale, i tifosi del Genoa fecero stampare e spedirono come regalo ai cugini blucerchiati, futuri campioni d’Italia.