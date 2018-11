Tumore al pancreas: novembre è il mese dedicato alla lotta e sensibilizzazione su questo male

Novembre è il mese dedicato alla lotta e sensibilizzazione del tumore al pancreas. In occasione di questo mese, infatti, diverse sono le iniziative, in Italia e nel mondo, organizzate dalle associazioni che si occupano di diffondere informazioni su questo male e di prestare assistenza a malati e pazienti.

Il 15 novembre, si celebrerà la giornata mondiale contro il tumore al pancreas, nella quale in tutto il mondo saranno illuminati di viola, colore simbolo di questa lotta, edifici e monumenti simbolo, proprio per diffondere la conoscenza su questo male e aumentarne la consapevolezza.

Il tumore al pancreas rappresenta uno dei tumori più letali, purtroppo i casi registrati sono in aumento e si stima che sarà, entro pochi anni, una delle prime cause di morte; inoltre ha una sintomatologia difficile da riconoscere e quando i suoi sintomi sono evidenti, la malattia si presenta in uno stato già avanzato.

Al di là della giornata dedicata, diverse sono le iniziative messe in campo: corse amatoriali a sostegno della ricerca, eventi e convegni promossi dai centri di cura e ricerca, semplice passaparola dei tanti volontari, in Italia e nel mondo.

Anche su Facebook numerose sono le iniziative di condivisione sul tema, grazie agli hastag #wpcditalia - #WPCD - #DemandBetter - #PancreaticCancer - #WorldPancreaticCancerDay



Maggiori informazioni ai siti: https://wpcditalia.org/ e http://www.nastroviola.org/