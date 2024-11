NAPOLI - ROMA, 13ª giornata di Serie A. Da una parte i padroni di casa proveranno a blindare la testa della classifica, mentre dall’altra gli ospiti tenteranno di aprire un nuovo ciclo targato Ranieri. Possibile una novità in difesa per gli azzurri. Olivera tornerà tardi dagli impegni con la Nazionale, per questo al suo posto potrebbe esserci l’ex del match, Spinazzola. Allarme rientrato a centrocampo per McTomay, pronto regolarmente dal 1'. Davanti spazio per un altro ex come Lukaku, supportato da Politano e Kvara. Verso la panchina Hummels, in difesa dovrebbero agire Celik, Mancini, Ndicka ed Angelino. In mezzo al campo pronto Cristante in regia, con Kone e Pisilli ai suoi fianchi. Qualche punto interrogativo su Dybala, ma dovrebbe essere lui ad affiancare Pellegrini e a rifornire l’unica punta Dovbyk.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Probabile formazione Roma (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Konè, Cristante, Pisilli; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri.

Arbitro MASSA, assistenti di linea M. ROSSI e PERROTTI. Quarto ufficiale TREMOLADA, al Var PATERNA e FABBRI.



CALENDARIO - Napoli, le prossime partite

Di seguito, date, orari e programmazione tv delle prossime gare del Napoli, tra Coppa Italia e partite di Serie A nella stagione 2024/25:

Tredicesima giornata - Domenica 24 novembre 2024 - ore 18:00 - Napoli-Roma (Serie A) - DAZN / SKY

/ Quattordicesima giornata - Domenica 1 dicembre 2024 - ore 15:00 - Torino-Napoli (Serie A) - DAZN

Giovedì 5 dicembre - ore 21:00 - Lazio-Napoli - (Ottavi di finale di Coppa Italia)

Quindicesima giornata - Domenica 8 dicembre 2024 - ore 20:45 - Napoli-Lazio (Serie A) -DAZN

Sedicesima giornata - Sabato 14 dicembre 2024 - ore 18:00 - Udinese-Napoli - (Serie A) - DAZN

Diciassettesima giornata Sabato 21 dicembre - ore 18:00 - Genoa-Napoli (Serie A) - DAZN

Diciottesima giornata - Domenica 29 dicembre 2024 - ore 15:00 - Napoli-Venezia (Serie A) - DAZN

Diciannovesima giornata - Sabato 4 gennaio 2025 - ore 18:00 - Fiorentina-Napoli (Serie A) - DAZN

Ventesima giornata - Domenica 12 gennaio 2025 - ore 20:45 - Napoli-Hellas Verona (Serie A) - DAZN

Ventunesima giornata (19 gennaio 2025) - Atalanta-Napoli (Serie A)

Ventiduesima giornata (26 gennaio 2025) - Napoli-Juventus (Serie A)

Ventitreesima giornata (2 febbraio 2025)- Roma-Napoli (Serie A)

Ventiquattresima giornata (9 febbraio 2025) - Napoli-Udinese (Serie A)

Venticinquesima giornata (16 febbraio 2025) - Lazio-Napoli (Serie A)

Ventiseiesima giornata (23 febbraio 2025) - Como-Napoli (Serie A)

Ventisettesima giornata (2 marzo 2025) - Napoli-Inter (Serie A)

Ventottesima giornata (9 marzo 2025) - Napoli-Fiorentina (Serie A)

Ventinovesima giornata (16 marzo 2025) - Venezia-Napoli (Serie A)

Trentesima giornata (30 marzo 2025) - Napoli-Milan (Serie A)

Trentunesima giornata (6 aprile 2025) - Bologna-Napoli (Serie A)

Trentaduesima giornata (13 aprile 2025) - Napoli-Empoli (Serie A)

Trentatreesima giornata (20 aprile 2025) - Monza-Napoli (Serie A)

Trentaquattresima giornata (27 aprile 2025) - Napoli-Torino (Serie A)

Trentacinquesima giornata (4 maggio 2025) - Lecce-Napoli (Serie A)

Trentaseiesima giornata (11 maggio 2025) - Napoli-Genoa (Serie A)

Trentasettesima giornata (18 maggio 2025) - Parma-Napoli (Serie A)

Trentottesima giornata (25 maggio 2025) - Napoli-Cagliari (Serie A)



NB: Date ed orari delle partite di Campionato sono soggetti a variazioni in base agli anticipi e posticipi disposti dalla Lega Serie A e via via, come resi noti, saranno aggiornati.



L'EX - Marangon: "Conte ha ricompattato lo spogliatoio, è uno vuole vincere sempre"

Luciano Marangon, ex difensore di Napoli e Roma, tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Tempo:

Come valuta il lavoro di Conte?"L'ultima giornata ha dimostrato che il Napoli è al livello dell'Inter. Si trova in testa alla classifica senza aver disputato prestazioni eccellenti, è un buon segnale per Conte. D'altronde ha una squadra che, due anni fa, ha dominato la Serie A, hanno speso molto sul mercato e ingaggiato un allenatore che vuole sempre vincere. In più ha ricompattato lo spogliatoio, proprio quello che manca alla Roma".

Quindi che partita si aspetta?"La Roma deve assolutamente portare a casa un risultato, che sia un pareggio o una vittoria. Sarà sicuramente una partita aperta a qualsiasi risultato, anche se il Napoli ha qualcosa in più. Due settimane non possono essere sufficienti per Ranieri per dare un cambio netto, però sono curioso, perché sulla carta i giocatori della Roma sono da alta classifica".