E adesso è crisi nera! 4 sconfitte, 3 pareggi e solo 4 vittorie nelle prime 11 giornate di campionato non è il cammino che ci si può attendere dalla Juventus.

Eppure questo sabato, nel secondo anticipo dell'11.a giornata di Serie A, la Juventus è stata sconfitta per 2-1 anche al Bentegodi, da un buon Verona, addirittura stellare nei primi 45 minuti.

Dopo 14 minuti, gli scaligeri erano già in vantaggio di due reti. In tribuna, il vicepresidente Nedved e il nuovo a.d. Arrivabene erano impietriti a causa del risultato e per il fatto di dover vedere i calciatori del Verona che sfrecciavano in ogni parte del campo senza che i bianconeri si rendessero conto di cosa stesse accadendo.

La prima rete arriva all'11'. Arthur si inventa un retropassaggio che diventa un assist per Barak. Szczesny respinge, ma Simeone è lesto ad impossessarsi della palla e a metterla in rete senza troppi problemi. Al 14' arriva il raddoppio, sempre di Simeone, che dalla sinistra imita Insigne e lascia partire un destro a giro che supera il portiere bianconero. Sono adesso 6 le reti realizzate dal cholito nelle ultime tre partite: alle 2 segnate oggi alla Juventus vanno aggiunte le 4 messe a segno alla 9ª giornata alla Lazio di Sarri.

Prima della fine dei primi 45 minuti, Veloso cerca di imitare Arthur, con la palla che arriva a Dybala che con un sinistro a giro dal limite dell'area colpisce la parte superiore della traversa a Montipo' battuto.

Nel secondo tempo, il Verona tira il fiato, la Juventus prende possesso del gioco e del campo, cercando "disperatamente" di arrivare al pareggio. Ma nonostante la foga e l'impegno, i bianconeri non riescono a costruire azioni degne di nota, riuscendo ad accorciare le distanze solo al 79' grazie ad una rete del subentrato McKennie. Sul finire del tempo, il Verona potrebbe portarsi sul 3-1 grazie ad una clamorosa palla gol che Kalinic mette fuori di un soffio alla sinistra di Szczesny.

L'ultima occasione è comunque per la Juventus allo scadere del tempo regolamentare con un tiro del solito Dybala, che però trova pronto Montipo' che respinge in angolo.

Dopo la vittoria odierna, il Verona raggiunge Juventus e Fiorentina (che però ha una partita in meno) al 7° posto della classifica di Serie A con 15 punti.







Crediti immagine: twitter.com/demarkesports/status/1454483083202375682