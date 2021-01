Progetto Scopri l’Italia – “Mussomeli Game Contest”.



Il 4 Gennaio 2021 e fino al 31 gennaio nasce Mussomeli Game-Contest, il primo concorso a premi realizzato dal Comune di Mussomeli in collaborazione con la Regione Sicilia Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, dedicato alla promozione della cultura e del territorio di Mussomeli.

Il contest fa parte del progetto Scopri l’Italia, ideato dall’azienda Planet Multimedia Srl, un’iniziativa unica e originale per dare risalto alle bellezze e le ricchezze dei territori italiani.



Personaggi, tradizioni, storia, geografia e territorio, arte, enogastronomia, sport e tante curiosità, sono i temi dei Global Quiz e dei Live Quiz proposti sull’app “Wicontet”.

Ad oggi il Game Contest ha ospitato personaggi illustri quali Manlio Messina, Assessore Turismo, Sport, Spettacolo della Regione Sicilia e il famoso scrittore Roberto Mistretta.

Come di consueto il giovedì è “Live Quiz”. Dalle h. 20:30 in diretta streaming sull’app, i players potranno partecipare e sfidarsi. Insieme alla conduttrice Laura Gambino ci sarà l’apprezzato attore internazionale Vincent Riotta e si potra’ chattare con lui.

In palio per i tre più veloci e bravi players i “Food Box” di Eccellenze Don Vito.

Il Game Contest si compone anche di un premio settimanale, che andrà al concorrente con il punteggio migliore tra sfide live e quotidiane, è invece un “set oli extra vergine di oliva” e un corso base online di degustazione sensoriale di Cuimani, del valore di € 100,00.

La FINALISSIMA è fissata al 31 gennaio e per accedere basta partecipare ad almeno un Live Quiz e classificarsi tra i primi 30 players.

Il “VINCITORE ASSOLUTO” del Contest potrà godere di un soggiorno per 2 notti in camera doppia a Mussomeli! Un premio molto ambito soprattutto a chi non ha mai visitato il bel borgo siciliano e che attraverso il Game Contest avrà modo di scoprire questa terra meravigliosa.

E’ ancora possibile partecipare al game. Basta scaricare l’app Wicontest sul proprio dispositivo mobile, o clicca qui, registrarsi, accedere alla sezione “Scopri Italia” e selezionare “Mussomeli Game Contest”.



SEMPLICE, AVVINCENTE, GRATUITO!