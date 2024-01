"Green Border", il film diretto con maestria da Agnieszka Holland, si immerge nei complessi avvenimenti che seguirono la sconfitta democratica di Alexander Lukashenko da parte di Sviatlana Tsikhanouskaya nel 2021.

In un contesto politico intricato, Lukashenko intraprende una mossa apparentemente generosa: permette ai rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa di attraversare la Bielorussia per raggiungere l'Europa.

Tuttavia, dietro a questa apparente magnanimità, si cela una strategia meno altruistica, mirata a sovraccaricare il programma europeo di reinsediamento dei migranti, generando così una crisi umanitaria dalle proporzioni significative.

La vicina Polonia, in risposta a questa mossa politica, decide di erigere un'imponente barriera, costituita da un muro di acciaio e filo spinato, per fronteggiare l'afflusso massiccio di migranti.

La costruzione di questa barriera richiede del tempo, e nel frattempo, quando i rifugiati arrivano a Minsk, vengono trasferiti nella cosiddetta "zona rossa", situata tra i boschi.

Con l'avvicinarsi della notte, alcuni migranti cercano di varcare il confine clandestinamente, sperando di sfuggire alle guardie polacche e di evitare il rischio di essere riportati con la forza in Bielorussia.

Tra i protagonisti di questa drammatica vicenda si trovano una famiglia di rifugiati siriani e un insegnante di lingua inglese proveniente dall'Afghanistan.

Il film esplora le loro vite, paure e speranze mentre cercano di attraversare il confine e le sfide incontrate lungo il percorso.

La narrazione si concentra sulle conseguenze umane di decisioni politiche apparentemente benevole, evidenziando le drammatiche situazioni in cui si trovano i rifugiati costretti a lottare per una vita migliore.

"Green Border" offre uno sguardo avvincente e riflessivo sulla complessa intersezione tra politica e umanità.

