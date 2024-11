CHIARA TAIGI ha partecipato come invitata speciale al The Big Blue - Terni Film Festival 2024, giunto alla sua XX Edizione e come interprete e coautrice dell'Ave Maria di Umberto Sorbo, compositore della colonna sonora del Docu-Film “ Cercando Bernadette “ di Padre Alberto Maggi , Regia di Bruno di Marcello. Ha condotto il direttore del Terni Film Festival Arnaldo Casali.

Il video dell'evento dell'Incontro su " Cercando Bernadette "...

Il film documentario ha mostrato la figura di Bernadette "Imperfetta, ribelle e anticonformista" interpretata fedelmente da Dafne Di Marcello, come descritta nel libro " Bernadette " scritto dal noto biblista Padre Alberto Maggi che ci ha condotti con una avvincente passione nei luoghi, nella vita e nelle particolari vicissitudini della sua esperienza mistica e delle sue visioni della Immacolata Concezione. Bernadette ebbe molteplici visioni di Maria (madre di Gesù) ma in nella sua età giovanile, che le parla e la guida, in un racconto che mostra il lato umano della Santità di Bernadette, che ci avvicina molto di più alla sua vita di fede, ci erudisce in modo più attento e aderente alla storia reale riguardo questa "normale" e, allo stesso tempo, speciale “bambina”.

Oltre alla narrazione si fonde, con un ritmo molto attento e avvincente, la descrizione di molti aspetti particolari e ricorrenti della Grotta di Lourdes, della storia, del senso del pellegrinaggio, della speranza e della fede di cui questo luogo è pregno.

In tutto il percorso narrativo si evince che la forza che Bernadette superasse di molto i suoi limiti culturali e della sua umile e sofferta estrazione familiare e sociale, affrontando con una energia e una ispirazione sovraumana situazioni e condizioni molto aldilà della sue reali capacità.



In questo contesto Chiara Taigi ha contribuito alla realizzazione del docufilm con la registrazione di una nuova Ave Maria, composta per l'occasione da Umberto Sorbo, che chiude il film, lasciando un messaggio di forza, speranza, comunità e spensieratezza legata alla fede, testimoniata dalla vita vissuta da Bernadette e dal luogo speciale a cui era legata, la Grotta di Lourdes.

Per completezza di informazione:

Titolo: Cercando Bernadette (2023) 52'

Interpreti: Padre Alberto Maggi, Don Alessandro Amapani, Padre Nicola Ventriglia, Maria Rita Ferri e Dafne di Marcello nel ruolo di Bernadette.

Regia: Bruno di Marcello

Costumi: Giovanna Vasapollo

Fotografia: Giuseppe Mottola

Musiche: Umberto Sorbo

Suono: Marcello Esposito, Federico Forleo

Il Terni Film Festival dura nove giorni presenterà ben 77 opere da 24 paesi diversi tra cui 7 film in concorso e 12 documentari con un extra di 3 opere in realtà virtuale. Per i corti presenterà 22 cortometraggi e 14 corti d'animazione completando il percorso con una serie televisiva e 2 spettacoli teatrali. Sono previsti inoltre 13 opere fuori concorso e 3 incontri con Autori ed Interpreti.

Il Festival è organizzato da Istess Cinema con il sostegno della Fondazione Carit, sotto l'egida del Ministero della Cultura, della Regione Umbria e del Comune di Terni. Ha inoltre il patrocinio del Dicastero per la Cultura e l’Educazione oltre alla collaborazione di Signis International, dell’impresa sociale San Martino e della Filmoteca Vaticana.

Un particolare ringraziamento a Padre Alberto Maggi e tutti i confratelli dei Servi di Maria, a tutto il Cast e le persone che hanno contribuito alla realizzazione del film e per la finalità di risvegliare con una nuova attenzione con dovizia di dettaglio e documenti storici compovati la vita di Bernadette, al direttore del Terni Film Festival Arnaldo Casali per la sua opera ventennale di promozione cinematografica, oltre a ricordare l'impegno di tutti gli enti e le comunità che hanno dato il loro supporto alla realizzazione dell'evento.

