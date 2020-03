La salute prima di tutto, specie al tempo della Covid, quando informazioni false o non ufficialmente confermate potrebbero addirittura mettere a rischio la vita delle persone. Per questo motivo, i social hanno deciso di adottare la "linea dura" anche nei confronti dei contenuti inviati da premier e capi di Stato.

I primi ad essere incappati nelle nuove direttive anti coronavirus, sono stati il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e quello brasiliano, Jair Bolsonaro.

Il primo, in un tweet, aveva spacciato un farmaco fatto in casa come rimedio alla Covid-19. Cancellato!

Il secondo, dopo aver ripetutamente minimizzato la pericolosità del Sars-CoV-2 ed incoraggiato i brasiliani a ignorare i consigli medici sul distanziamento sociale, ha pubblicato un post su Facebook in cui dichiarava che l'idrossiclorochina era il farmaco ritenuto efficace per contrastare la Covid-19. Cancellato... anche da Instagram!

Secondo l'OMS non esiste una cura efficace per questa pandemia. Vi sono però farmaci o mix di farmaci che, in via sperimentale, vengono testati e utilizzati in base ai risultati più o meno incoraggianti che sono stati ottenuti.

L'idrossiclorochina è un farmaco antimalarico che fa parte parte dei farmaci antireumatici modificanti la malattia e utilizzato nella terapia, oltre che della malaria, anche dell'artrite reumatoide e del lupus. Viene testato in Francia e viene utilizzato anche in altri Paesi insieme ad altre tipologie di cura. L'effettiva efficacia deve essere provata, senza dimenticare che, come molti farmaci, non a tutti può essere somministrato... ad esempio i cardiopatici.

Anche Trump, la scorsa settimana aveva cercato di promuovere l'idrossiclorochina come cura efficace contro questo coronavirus, cercando di minimizzare le conseguenze del contagio. Ma anche Trump, progressivamente, ha dovuto fare i conti con la realtà, mentre gli ultimi dati - non aggiornati - indicano negli Usa oltre 165mila contagiati e 3.415 decessi, con 20mila persone positive in più ogni 24 ore.