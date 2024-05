24ORE Business School annuncia l’avvio della nuova edizione del Master full time in Economia e Management per l’Arte e la Cultura e mette in palio due borse di studio a copertura parziale (50%), riservate agli iscritti al FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano.

La 26ª edizione del Master, in partenza il prossimo 29 maggio, offrirà ai partecipanti la possibilità di esplorare alcuni aspetti de "I Luoghi del Cuore", la campagna nazionale che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ai Luoghi da non dimenticare.

“La cultura è un elemento essenziale per la coesione sociale e la crescita economica”, commenta Valerio Momoni. Il vero cambiamento - secondo il CEO di 24ORE Business School - inizia quando si intraprende il viaggio verso una nuova conoscenza. Una visione su cui da 30 anni si fonda l'operato della Business School, offrendo percorsi formativi unici ed esperienziali, guidati dalla passione e dall'innovazione.

“L’obiettivo del Master in Economia e Management per l'Arte e la Cultura è fornire strumenti e opportunità per interagire con i protagonisti del settore culturale, rendendo gli studenti attori del cambiamento”, spiega Antonella Marcìa - Chief Marketing Officer di 24ORE Business School.

Il percorso formativo prevede lezioni in presenza o in live streaming, case study, testimonianze live e un project work che vedrà gli studenti coinvolti in attività e strategie di comunicazione volte alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità dei luoghi di cultura.

Per candidarsi alle borse di studio per il Master in Economia e Management per l'Arte e la Cultura: inviare lettera motivazionale e cv a [email protected].