Mercoledì, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha comunicato di aver emanato una nuova ordinanza, la numero 74, con nuove misure restrittive per contrastare la ripresa della diffusione del contagio da Covid.



Queste le restrizioni che rimarranno in vigore fino al 6 aprile in tutta la Puglia:

divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al proprio nucleo familiare nei pressi degli istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie, lungomare e belvedere, se non per per usufruire di servizi essenziali;

divieto di asporto di bevande da attività autorizzate alla somministrazione e distributori automatici h24 a partire dalle 18:00 nei giorni festivi e prefestivi;

divieto di asporto dai bar dalle 18.

I sindaci possono disporre ulteriori restrizioni sui propri territori comunali.



Solo per le province di Bari e Taranto:

sospensione dell'attività didattica in presenza, salvo attività laboratoriali, per rispondere alle esigenze di alunni e alunne con bisogni educativi speciali e nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione per i figli di personale sanitario o altre professioni le cui prestazioni sono indispensabili a garantire servizi essenziali.

Per le scuole delle altre province continua ad applicarsi l’ordinanza 58/2021 fino al 14 marzo.



Al seguente indirizzo è possibile consultare il testo dell'Ordinanza:

www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/-/nuove-misure-restrittive-divieto-di-assembramenti-e-didattica-a-distanza-fino-al-6-aprile