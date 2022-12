Pequod Acoustics, brand italiano che produce speaker hi-pro 100% Made in Italy. continua a collaborare con Recall®. Questa volta va in scena, con casse Pequod bianche in bella vita, un interessante video streaming da Matera, la scenografica la città dei Sassi che da tempo fa parte dei siti tutelati dall'UNESCO.

In console, ripreso come sempre in modo decisamente emozionante, c'è Dj Boring, talento che pubblica la sua musica su una mecca elettronica come la label Ninja Tune. L'evento viene trasmesso sul canale YouTube di Recall il 7 dicembre alle 19:30 e sarà anche successivamente disponibile a questo link: https://youtu.be/7hTa4z4TWgw. Il mix tra i colori di Matera, città senza tempo unica al mondo e una colonna sonora eseguita live proiettata verso il futuro è senz'altro molto interessante.

L'evento, organizzato da Recall®, è in collaborazione con Comune di Matera, Pequod Acoustics, Frame Artists, Hotel Sassi di Matera.

Le casse Pequod Acoustics, dopo essersi fatte notare per le loro forme generose, mettono insieme la qualità sonora dell'hi fi e la versatilità degli impianti audio professionali, per questo sono Hi-Pro. Progettate secondo una tecnologia innovativa, hanno un design che colpisce... ma non è una scelta dei due ingegneri fiorentini, Andrea e Simone Ugolini, che le hanno create. "Non potevano che avere questa forma, creata dal suono stesso", spiegano. Pequod Acoustics è un brand ormai affermato a livello internazionale ed ha distributori in Spagna, Francia, Turchia, Israle e Palestina, Cina,Vietnam, Russia, India e Corea del Sud. www.pequodacoustics.com

Recall® è un marchio di organizzazione di eventi di intrattenimento musicale elettronico nato da un'idea di tre ragazzi torinesi. Il loro intento è la costruzione di una community di persone ed artisti che condividano la passione per la musica elettronica suonata dal vivo all'interno dei club e location esclusive. L'ideologia che sta alla base non è solamente artistico musicale. Da un punto di vista tecnico, il marchio si vuole porre come garanzia di un'esperienza basata sull'elevata qualità del sound-system, dell'illuminazione e di tutti i servizi erogati durante ogni evento.