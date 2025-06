L’Arte ha illuminato Poggio Rusco! Ieri si è inaugurata la mostra del duo Farg², un evento carico di emozione e bellezza. Il vicesindaco Angela Previdi, con un toccante taglio del nastro, ha aperto la serata celebrando l’arte come motore di crescita e dialogo tra generazioni. Un momento simbolico che ha dato il via al concorso “I colori del futuro”, coinvolgendo con entusiasmo i giovani studenti e l’intera comunità.

La curatrice e Artista Barbara Ghisi ha accompagnato il pubblico nel mondo creativo dei Farg², fatto di collaborazioni preziose, progetti solidali e arte che lascia il segno. Durante la serata è stato lanciato anche il concorso “I colori del futuro”, dedicato a tutti i bambini della scuola primaria del paese, per incentivare la creatività.

Emozionante la premiazione, che si è svolta alle 20:45 in piazzale I Maggio, con il supporto del sindaco Fabio Zacchi: un pubblico caloroso ha applaudito i giovani artisti premiati con diplomi e omaggi, e veri e propri premi.

Complimenti speciali ai primi classificati Imrane Baiddu(1A), Giulia Dotti (1B), Emma Bertolani (2A), Rebecca Leoni (2B), Soubai Nisrin (3A), Esposito Giovanni (3B), Talassi Tommaso (3C), Pietro Zuccoli (4A), Maella Vinci (4B), Aurora Negrini (4C), Strazzi Irene (5A), Sessa Sofia (5B)

Secondi classificati: Caterina Ardis (1A), Celeste Pistone (1B), Ludovica Artiaco (2A), Borsari Cristian (2B), Cappellini Sofia (3A), Bollini Viola (3B), Menabò Adele (3C), Camilla Barbi(4A), Anita Galeotti (4B), Samuele Ricco (4C), Savoia Ginevra (5A), Miscoci Giulia (5B)

Assegnati anche i premi creatività: Iolanda Fedeli (1B), Zapparoli Grace (3A), Alberini Vittorio (3B), Merighi Cristian (3C), Gull Aysha (5A).

La mostra dei Farg² e l’iniziativa “I colori del futuro” hanno rappresentato molto più di un evento culturale: sono stati un inno alla forza dell’immaginazione e all’impegno per un domani più luminoso. Con la loro arte visionaria e il desiderio profondo di costruire legami, i Farg² hanno saputo accendere riflessioni e sorrisi, regalando alla comunità di Poggio Rusco un’esperienza capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso cielo creativo.

Grazie al sostegno della proloco, e alla sensibilità di chi crede che la cultura possa essere motore di cambiamento, questa iniziativa rimarrà nella memoria come una tappa preziosa in un cammino di crescita collettiva. Grazie a tutti per aver reso questo evento una vera festa dell’arte e del futuro!