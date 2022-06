Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass. Ripeto questi nomi ogni giorno: Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut, Slovyansk, molti, molti altri. Li ripeto negli incontri con i militari, con i diplomatici, parlando con i rappresentanti dei paesi partner.La Russia vuole distruggere ogni città del Donbass, “ogni” non è un'esagerazione. Come Volnovakha, come Mariupol. Tutte queste rovine in città un tempo felici, tracce nere di incendi, crateri di esplosioni: questo è tutto ciò che la Russia può dare ai suoi vicini, all'Europa e al mondo.Questo è probabilmente l'esempio più veloce del completo degrado di qualsiasi Stato, il percorso che lo Stato russo ha percorso in 107 giorni.Le truppe ucraine stanno facendo di tutto per fermare l'offensiva degli occupanti. Per quanto possibile. Per quanto le armi pesanti, l'artiglieria moderna - tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner - glielo consentono.

Questo è quanto dichiarato da Zelensky ieri sera. Stamattina, partecipando ad un vertice sulla sicurezza asiatica, il presidente ucraino ha poi aggiunto:

"Quindi, dobbiamo fermare la Russia. Dobbiamo fermare la guerra che questo Stato ha iniziato contro il mio, cercando di riportare il mondo ai vecchi tempi, quando la libertà delle nazioni e la vita delle persone non contavano. Dobbiamo spezzare la capacità della Russia o di qualsiasi altro Paese al mondo di bloccare i mari, di distruggere la libertà di navigazione.Sanzioni, misure per limitare l'accesso delle navi russe nei porti... La Russia deve sentire che la sua politica aggressiva ha conseguenze principalmente per se stessa. E se ciò non accade, se il blocco russo ci impedisce di continuare ad esportare il nostro cibo, che attualmente manca al mercato globale, il mondo dovrà affrontare una grave crisi alimentare e la carestia in molti Paesi dell'Asia e dell'Africa. La carenza di cibo sarà inevitabilmente seguita dal caos politico, che potrebbe portare alla caduta di molti governi e di molti politici.E si può già vedere come si stia avvicinando questa catastrofe, solo osservando l'aumento dei prezzi dei prodotti di base sul mercato mondiale e in particolare in alcuni Paesi. Questa è una diretta conseguenza delle azioni della Russia. Infine, dobbiamo restituire piena forza al diritto internazionale".

Intensi i combattimenti di strada in corso a Severodonetsk, dove le forze russe non hanno fatto progressi nella zona sud. Secondo il Ministero della Difesa britannico, la Russia, a corto di missili moderni starebbe facendo ricorso a missili anti-nave lanciati contro obiettivi terrestri, anche se progettati per distruggere portaerei utilizzando testate nucleare. Questi missili, se impiegati su obiettivi terrestri con testate convenzionali, sono altamente imprecisi e possono causare danni collaterali significativi e numerose vittime tra i civili.

E a proposito di vittime, Kiev, oggi, ha reso noto che sono circa 10.000, fino al 3 giugno, i suoi soldati morti in guerra dal 24 febbraio scorso. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych in un'intervista rilasciata sui social media. L'Ucraina, oggi, sta perdendo circa 100 soldati ogni giorno, a cui si aggiungono centinaia di feriti .

Per questo, sempre oggi, Zelensky ha risposto negativamente alla petizione per revocare il divieto di espatrio agli uomini di età compresa tra 18 e 60 anni. Il presidente ucraino ha affermato che ai sensi dell'articolo 17 della Costituzione, proteggere la sovranità del Paese è responsabilità del suo popolo e che l'articolo 64 della Costituzione consente di limitare i diritti e le libertà durante la legge marziale, in vigore dal 24 febbraio.

Questo l'ultimo elenco delle perdite russe dal 24 febbraio: 32.050 soldati, 1.419 carri armati, 3.466 veicoli corazzati da combattimento, 2.448 veicoli e serbatoi di carburante, 712 sistemi di artiglieria, 222 sistemi di lancio multiplo di razzi, 97 sistemi antiaerei, 178 elicotteri, 212 aeroplani, 579 droni e 13 imbarcazioni.

Nel sud, l'Ucraina, ha iniziato una controffensiva nell'oblast di Kherson Oblast, secondo quanto dichiarato oggi dal consiglio comunale del capoluogo. Il contrattacco è in direzione dei villaggi di Kyselivka, Soldatske e Oleksandrivka. Il villaggio di Tavriiske, invece, è stato completamente liberato.

Poco più a nord, il governatore della regione di Mykolaiv, Vitaly Kim, ha detto che le truppe ucraine iniziano ad essere a corto di proiettili di artiglieria, e per questo ha esortato gli alleati occidentali ad accelerare la consegna di armi e munizioni a lungo raggio per consentire all'Ucraina di contrattaccare.

Intanto, a Mariupol, aumenta il rischio di una grave epidemia di colera, perché gran parte delle infrastrutture della città sono danneggiate o distrutte e l'acqua si è mescolata alle acque reflue. Per ora sono stati segnalati casi isolati. BBC ucraina che "il colera, la dissenteria e altre malattie infettive sono già in città" e che la città è stata chiusa per evitare un'epidemia più ampia.

Sul piano diplomatico, botta e risposta tra Biden, Zelensky e i suoi consiglieri sugli avvertimenti, non ascoltati, che gli Stati Uniti avevano inviato a Kiev sul fatto che Mosca avesse ormai deciso di invadere l'Ucraina... precisazioni e ripicche che però non cambiano di una virgola quanto sta accadendo e, quasi sicuramente, non l'avrebbero cambiato nel caso in cui fossero stati ascoltati... al di là che quanto dichiarato dal presidente americano sia o meno vero.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, oggi era in visita a Kiev dove ha assicurato a Zelensky che il suo esecutivo finalizzerà il parere sull'opportunità di concedere all'Ucraina lo status di candidato per entrare nell'Ue "entro la fine della prossima settimana".

"Le discussioni di oggi", ha detto la von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino, "ci consentiranno di finalizzare la nostra valutazione entro la fine della prossima settimana".

Ursula von der Leyen ha ricordato a Zelensky che, nonostante i progressi fatti nelle riforme amministrative e non solo, l'Ucraina deve ancora fare molto per rafforzare lo stato di diritto, soprattutto nell'ambito della lotta alla corruzione.

Zelensky ha replicato suggerendo all'UE di utilizzare una procedura speciale per garantire all'Ucraina l'adesione immediata.