Sir Keir Starmer è il nuovo leader del Labour. Dopo l'annuncio dell'addio alla guida del partito dato da Jeremy Corbyn dopo il deludente risultato ottenuto alle elezioni generali dello scorso anno, 490.000 iscritti al Labour, su un totale di 784.151, dopo tre mesi di campagna elettorale hanno scelto Starmer come nuovo leader, eleggendolo alla prima votazione con oltre il 50% delle preferenze.



Questo il risultato della votazione:

Keir Starmer - 275.780 voti (56,2%), Rebecca Long-Bailey - 135.218 voti (27,6%), Lisa Nandy - 79.597 voti (16,2%).



Starmer ha ottenuto la maggioranza in ognuno dei settori in cui erano suddivisi gli elettori, compreso quello dei 13mila sostenitori del partito - che hanno pagato una 25 sterline per partecipare al voto - dove ha riscosso il 78% dei consensi.

Starmer, descritto come non un discepolo di Corbyn ma comunque come un socialista, ha promesso di mantenere alcuni dei temi cari al suo predecessore, come quello di nazionalizzare ferrovie, poste e acqua, oltre ad abrogare alcune leggi anti-sindacali approvate dai conservatori.

A questa pagina sono elencati i 10 punti del suo programma:

https://keirstarmer.com/plans/10-pledges .

Al nuovo leader laburista, sono giunte le congratulazioni di Corbyn che ha dichiarato di non vedere l'ora di lavorare con lui per "eleggere il prossimo governo laburista".