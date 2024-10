Continuano i bombardamenti indiscriminati da parte dell'esercito israeliano in "tutta" la Striscia di Gaza: 82 è finora il numero dei morti registrati oggi. Le forze di occupazione dello Stato ebraico non hanno alcun rispetto del diritto internazionale e continuano pertanto a mettere in atto i loro crimini, sicuri dell'impunità garantita loro dai complici che in occidente avvallano i loro crimini.

Così, questa mattina le forze di occupazione israeliane hanno preso d'assalto l'ospedale Kamal Adwan nella città di Beit Lahiya, l'ultimo funzionante nel nord di Gaza. Testimoni oculari hanno riferito che i soldati hanno fatto irruzione nell'ospedale, intimando ai pazienti di spostarsi nel cortile principale.

Secondo le autorità sanitarie locali, l'attacco all'ospedale è iniziato ieri sera con attacchi aerei che hanno colpito la struttura e i suoi cortili, compreso il generatore di ossigeno. Secondo le fonti, il bombardamento della riserva di ossigeno ha causato la morte dei bambini ricoverati e il ferimento del personale medico.

Poche ore dopo gli attacchi aerei, le truppe israeliane hanno fatto irruzione nella struttura e hanno radunato tutti i pazienti, compresi quelli in terapia intensiva, nel cortile. Inoltre, hanno impedito che i soccorsi essenziali raggiungessero l'ospedale, dove oltre 15 pazienti necessitano urgentemente di interventi chirurgici impossibili da eseguire nelle attuali condizioni.

Il nord di Gaza continua ad essere sotto con decine di migliaia di persone senza cibo e acqua.

Naturalmente, i crimini di Israele proseguono anche nei Territori Occupati, sia da parte dell'esercito che da parte dei terroristi ebrei che in questi giorni si dedicano ad attaccare i palestinesi durante il raccolto delle olive.

In Libano, le forze di occupazione dello Stato ebraico hanno assassinato tre giornalisti. Nei giorni scorsi avevano bombardato una sede di una tv vicina a Hezbollah.

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, oggi ha affermato che nel nord della Striscia è in corso il momento più buio del conflitto a Gaza, dove l'esercito israeliano sta di fatto sottoponendo a bombardamenti, assedio e carestia l'intera popolazione, costretta a scegliere tra lo sfollamento di massa e l'essere intrappolata in una zona di conflitto attiva.

Türk ha invitato i leader mondiali ad agire, affermando che gli Stati hanno il dovere, in base alle Convenzioni di Ginevra, di garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario.

"I bombardamenti nel nord di Gaza sono incessanti", ha detto. "L'esercito israeliano ha ordinato a centinaia di migliaia di persone di andarsene, senza garanzie di ritorno. Ma non c'è un modo sicuro per andarsene: le bombe continuano a cadere; l'esercito israeliano sta separando le famiglie e trattenendo molte persone; e le persone in fuga sono state colpite, a quanto si dice.Inimmaginabilmente, la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Le politiche e le pratiche del governo israeliano nella parte settentrionale di Gaza rischiano di svuotare l'area di tutti i palestinesi. Stiamo affrontando ciò che potrebbe equivalere a crimini atroci, potenzialmente estesi a crimini contro l'umanità".

Türk ha affermato che i gruppi armati palestinesi continuerebbero a operare anche tra i civili, anche nei luoghi di rifugio, mettendoli in pericolo, il che è totalmente inaccettabile.

"L'accesso a questa parte di Gaza è estremamente limitato", ha aggiunto l'Alto Commissario. "Quasi nessun aiuto è arrivato nell'area da settimane, con restrizioni illegali che permangono, e molti ora stanno affrontando la fame.L'esercito israeliano sta colpendo gli ospedali, sia il personale medico che i pazienti sono stati uccisi e feriti o costretti a evacuare simultaneamente. I rifugi, un tempo scuole, vengono colpiti ogni giorno. La comunicazione con il mondo esterno rimane estremamente limitata. I giornalisti continuano a essere uccisi".

Si dice che a Gaza siano già oltre 150.000 le persone morte, ferite o disperse.

"La mia più grande paura è che, data l'intensità, l'ampiezza, la scala e la natura sfacciata dell'operazione israeliana attualmente in corso nella Striscia di Gaza settentrionale, quel numero aumenterà drasticamente", ha affermato. "Ho ripetutamente espresso allarme per i metodi e i mezzi di guerra e per la gravità delle violazioni commesse da tutte le parti".

Türk ha affermato che anche la Corte internazionale di giustizia è stata chiara sull'obbligo di Israele di garantire l'ingresso e la consegna degli aiuti umanitari e, a tal fine, ha emesso ordini vincolanti per garantire che Israele rispetti i propri obblighi ai sensi della Convenzione sul genocidio.

"In base alle Convenzioni di Ginevra, gli Stati hanno l'obbligo di agire quando viene commessa una grave violazione del diritto umanitario internazionale", ha affermato Türk. "In base alla Convenzione sul genocidio, gli Stati parti hanno anche la responsabilità di agire per prevenire tale crimine, quando il rischio diventa evidente.Per mesi ho implorato tutte le parti in conflitto, così come tutti gli Stati, in particolare quelli influenti nella regione, di agire per fermare la carneficina e la distruzione, di garantire il rilascio rapido e incondizionato di tutti gli ostaggi e di garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti umani. Ma questo continua ancora e ancora e ancora.Ora, lo stato di diritto internazionale viene progressivamente smantellato", ha aggiunto. "O il mondo delude vergognosamente coloro che hanno così disperatamente bisogno di aiuto, o restiamo uniti e mettiamo fine a tutto questo.A tutti i leader del mondo, vi ricordo la vostra responsabilità di garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale come stabilito nelle Convenzioni di Ginevra. Si tratta di norme universalmente accettate e vincolanti sviluppate per preservare il minimo indispensabile di umanità. Vi imploro di mettere al primo posto la protezione dei civili e dei diritti umani, e di non abbandonare quel minimo di umanità".