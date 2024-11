Per il secondo anno consecutivo ITALTEKNO si conferma tra le aziende più dinamiche in Italia, essendo inclusa nella prestigiosa classifica “Leader della Crescita 2025” realizzata da Sole 24 Ore e Statista. Questo riconoscimento celebra le 500 aziende italiane che hanno registrato la maggiore crescita del fatturato, e l’azienda palermitana, specializzata nel settore delle energie rinnovabili, ha ottenuto un prestigioso quinto posto nella propria categoria in Sicilia.

La classifica è il risultato di un’analisi approfondita che ha valutato la crescita dei ricavi tra il 2020 e il 2023, posizionando ITALTEKNO al 261° posto in tutta Italia su tutti i mercati con un tasso di crescita del 44,59%. L’azienda ha dimostrato un’ottima performance anche a livello locale collocandosi seconda nel comune di Palermo, quarta nell’ambito provinciale e sedicesima in Sicilia, confermando il suo ruolo di leader nel settore delle energie rinnovabili. All’interno del proprio mercato di riferimento si è collocata terza nella provincia di Palermo e quinta in Sicilia.

Questo riconoscimento premia l’impegno di Italtekno e del suo CEO Guglielmo Speciale che vanta una lunga esperienza nel settore delle energie rinnovabili e una visione imprenditoriale a 360 gradi riguardo allo sviluppo del territorio. Non a caso, infatti, l’ingegnere Speciale fa parte della società di gestione della Zipline Sicilia e dell’altalena più alta d’Europa site a San Mauro Castelverde nelle Madonie.

L'inclusione di ITALTEKNO in questa classifica straordinaria non solo testimonia il suo successo commerciale, ma sottolinea anche il crescente impegno per un futuro sostenibile. La dedizione e l'impegno del team hanno già portato a un riconoscimento nel 2023, quando l'azienda è stata selezionata tra le 200 eccellenze del Sud Italia nel concorso “Stelle del Sud”, premiando le aziende che si sono distinte per innovazione, sostenibilità e crescita.

ITALTEKNO, fondata nel 2008, ha saputo emergere come una delle aziende più innovative nel panorama energetico, offrendo un ampio ventaglio di servizi, dalla progettazione all’installazione di impianti fotovoltaici per usi residenziali e industriali. Grazie a queste iniziative, l'azienda contribuisce significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2, allineandosi agli obiettivi di sostenibilità globale.

Per entrare nella classifica “Leader di Crescita 2025”, le aziende hanno dovuto rispettare alcuni requisiti specifici: ricavi di almeno €100.000 nel 2020 e almeno €1,5 milioni nel 2023. Inoltre, l’azienda doveva essere indipendente, senza filiali o affiliati, e avere la sede legale in Italia. La crescita dei ricavi nel triennio 2020-2023 doveva essere principalmente organica, ossia derivante da attività interne