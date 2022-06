“EL VOLANTE” È IL NUOVO SINGOLO DEL DUO DI FRATELLI PADOVANI DALL’ANIMO LATINO IN COLLABORAZIONE CON EL GATO DJ.

Il pezzo che farà divertire e ballare tutta l’Italia e non solo

“El Volante" è un brano che sta già riscuotendo interesse in Spagna, Francia e Germania con probabili licenze discografiche molto importanti. Un brano facile, accattivante, estivo, dove la melodia entra in testa con grande facilità. Si presta ad essere un tormentone nei villaggi turistici durante l'estate e non solo, data la facilità di apprensione del testo e della coreografia abbinata al brano.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=0TQJReVks4k

Biografia

Andrea e Davide Violati Tescari in arte Sismica, fratelli padovani di 31 e 29 anni, cantanti, musicisti, autori e produttori con all'attivo sei album e numerosi singoli. Una grande attività live di 180 date all' anno, un tour tuttora in corso che li vede protagonisti con il loro show nelle piazze e nei club Italiani ed Europei. Hanno collaborato con numerosi dj e produttori di fama internazionale. Tra le più importanti pubblicazioni dei Sismica quella del brano INEDITO del Maestro UMBERTO BINDI "Il Treno nella Notte" canzone assegnata loro nel 2010 dalla Fondazione Bindi stessa.

Gennaro Attanasio, In arte El Gato Dj, è nato in Venezuela da madre colombiana e padre italiano. Trasferitosi in Italia giovanissimo inizia la carriera artistica all'età di 15 anni come animatore. Dopo il servizio militare nella marina italiana inizia il percorso anche come Dj unendo l'esperienza come animatore e rivoluziona l'immagine del classico Dj creando una nuova figura artistica: Il Dj animatore. Negli anni a seguire lavora in svariati eventi in giro per il mondo e nel 1999 crea una sua canzone, portandola così in tutti i villaggi turistici e promovendo la di persona "Mueve la colita". Canzone che diventa ben presto di successo e rimane nel tempo, facendo divertire diverse generazioni fino ad oggi! Tra le varie collaborazioni arriva quella con i Sismica con cui crea quest'ultimo brano! "El volante"

Sarà un successone come "Mueve la colita"? Staremo a vedere!!!

Contatti e social:

WEBSITE: www.sismica.net