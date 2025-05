Pubblicato per la prima volta nel 2000, “Ca’ Pù” è il primo album solista dell’MC etiope-calabrese DJ Lugi. Grazie ad Aldebaran Records, il disco arriva dal 9 maggio per la prima volta in tutte le piattaforme digitali e ristampato in vinile e CD.

Attivo dal 1986 è considerato uno dei più importanti promotori della cultura Hip-Hop italiana, Lugi ha contribuito allo sviluppo della scena e alla diffusione del movimento nel nostro paese. Appartenente alla cosiddetta golden age degli Anni '90, può vantare collaborazioni con i maggiori esponenti della scena del periodo, come Neffa, Fritz da Cat, Esa, Kaos, Inoki, Fabri Fibra e molti altri.

"Ca’ Pù" prodotto interamente dallo stesso DJ Lugi, tranne la traccia “Non c'è limite allo show (Remix)” realizzata da Fritz Da Cat, vede tra i featuring Meron, DJ Marcio e Neffa. Fu proprio quest’ultimo l’artefice della prima pubblicazione del disco per la sua etichetta Jackpot Records. Per l’occasione Michael “Deva” Converso di Aldebaran Records ha rimasterizzato completamente le tracce, partendo proprio dai nastri analogici dell’epoca.

Due i formati disponibili in preorder dal 9 maggio: il primo un doppio LP 180 grammi con incisione DMM (per una maggiore qualità audio), in tiratura limitata di 1500 copie. La copertina originale dell’epoca in versione gatefold con effetto embossed (bassorilievo).

La seconda versione è una deluxe per i più esigenti collezionisti. Questo bundle comprende, infatti, i 2 LP del primo formato, l'album in CD, un terzo LP con tutte le strumentali e un quarto LP con il mixtape del 2008 “Lugibello & Lugifero” mai pubblicato fin’ora in vinile. Questi prodotti saranno acquistabili solo nel pacchetto deluxe in tiratura limitata di 300 copie e in esclusiva sul sito di Aldebaran Records, differentemente dalla prima versione che è acquistabile anche nei negozi di dischi.

La pubblicazione è accompagnata dal videoclip della traccia “Nel traffico”, realizzato in stop motion dall’illustratrice Cecilia Valagussa.