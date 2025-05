Dopo aver incantato il pubblico a X Factor 2024, EL MA – nome d’arte di Elmira Marinova – sta vivendo un momento d’oro. Con il suo primo singolo ufficiale “Give It To Me”, lanciato il 25 aprile su tutte le piattaforme digitali, la giovane artista è entrata nella Top 100 Italia di Spotify, scalando rapidamente le classifiche e registrando ascolti in tutto il mondo. Il brano, prodotto da Kontradikt Records Ltd. e distribuito da ADA Music Italia, sta facendo volare anche il suo profilo Spotify, in costante crescita: oltre all’Italia, dove domina, EL MA è molto ascoltata anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Germania. Un debutto che conferma la sua vocazione internazionale.

Classe 2007, nata a Sofia e cresciuta tra Bulgaria e Italia, EL MA si è distinta nel talent show di Sky per una voce potente, una presenza scenica magnetica e un’energia contagiosa. Entrata nel team di Jake La Furia, ha dimostrato fin da subito di avere carisma, talento e una determinazione rara per la sua età.

A soli 17 anni, EL MA ha lanciato “Give It To Me”, un brano pop/dance dal respiro internazionale che celebra l’importanza delle emozioni autentiche e di ogni attimo vissuto intensamente. Scritto a quattro mani con Daniele Azzena, il brano unisce sonorità moderne e radiofoniche a un messaggio personale e profondo.

«È una traccia vivace che racconta il desiderio quasi febbrile di abbracciare la vita in tutte le sue sfumature – spiega l’artista – Anche i momenti difficili hanno un senso, perché ci aiutano a capire chi siamo. La felicità, spesso, si nasconde nei dettagli più semplici.»

Anticipato da una performance al Capodanno in Musica 2024 su Canale 5 e da una strategia social ben curata, il singolo si candida a essere una delle hit dell’estate. Tra gli appuntamenti più attesi, EL MA porterà la sua energia sul palco di Battiti Live, uno dei festival estivi più seguiti in Italia.

Un talento in ascesa

Il percorso musicale di EL MA è cominciato a soli 9 anni nel coro di voci bianche diretto da Adelina Koleva. A 15 ha pubblicato la sua prima canzone originale nello Studio20 di Milano, e da allora ha collezionato esperienze di rilievo: oltre 15 brani scritti, collaborazioni con autori internazionali (tra cui uno dei parolieri di Kanye West), e la vittoria del titolo di Campionessa Europea nella categoria canto al Performer Arts Championship di Roma nel 2023. Nel 2024 ha partecipato a eventi come il Concerto di Natale per il San Raffaele, dedicato ai bambini malati di tumore, e al già citato Capodanno in diretta nazionale. Oggi, sotto etichetta Warner/ADA, EL MA si afferma come una delle voci emergenti più promettenti della nuova scena pop, capace di comunicare emozioni e valori con autenticità.

Oltre la musica, un messaggio

“Give It To Me” non è solo un brano ballabile: è un invito a vivere pienamente, a cogliere la bellezza nascosta nei dettagli quotidiani. In un panorama musicale spesso effimero, EL MA sceglie la sincerità e l’intensità come cifra stilistica, rappresentando la sua generazione con voce e cuore.