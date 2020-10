Mentre il contagio da coronavirus si sta diffondendo nuovamente in tutta Europa e riprende forza anche in Italia, negazionisti e neofascisti dopo la precedente manifestazione dello scorso 5 settembre sono tornati di nuovo in piazza a Roma, stavolta a San Giovanni, per protestare contro la dittatura "sanitaria" che avrebbe imposto il Governo sfruttando la pandemia e la Covid, la cui pericolosità secondo loro sarebbe una pura e semplice invenzione.

Come testimoniavano le varie bandiere presenti all'odierna Marcia per la Liberazione, in piazza vi erano quelli che sono contro i vaccini, contro il 5G... contro qualunque cosa... per farla breve, che politicamente hanno tra i loro principali rappresentanti gente del calibro di Diego Fusaro, Sara Cunial, Davide Barillari e che oggi avevano il supporto di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo del calibro di Rosita Celentano ed Enrico Montesano.

Gli intervenuti alla manifestazione dicono di voler difendere la costituzione, da coloro che impongono l'uso delle mascherine ed utilizzano il virus a fini socioeconomici per imporre un nuovo totalitarismo.

I giornalisti hanno annotato diligentemente le esternazioni dei pochi intervenuti alla manifestazione, cercando di raccogliere le più astruse, mentre altri si sono dovuti guardare da alcuni scalmanati che hanno pensato di inveire contro.

Intanto, dal palco gli organizzatori dell'evento si sgolavano perché le persone in piazza indossassero la mascherina!

E tutto questo mentre il carnevale, ufficialmente, dovrebbe iniziare solo tra cinque mesi.