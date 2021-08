L'estate nu disco & jackin' house del dj producer sanmarinese DAN:ROS (qui ritratto al centro con i colleghi The Cube Guys) va a gonfie vele anche per quel che riguarda le release. Tra fine agosto e la fine di settembre 2021 le uscite discografiche si susseguono :il 27 agosto esce "I Like It", sulla label Midnight Riot, che DAN:ROS ha prodotto con Sammy Deuce.

Il prossimo 3 Settembre invece arriva "What I Mean", prodotta con Jazzy Rosco. Questa volta la label è Zero Eleven Records.

Infine, il 10 settembre arriva "Feel It", prodotta con Hiva, su Pornostar Records

Tra un disco e l'altro, DAN:ROS ogni sabato sera è in console al Coconuts di Rimini, dove con il suo sound fa entusiasmare il pubblico. Perché anche se durante l'estate 2021 proprio non si può ballare, almeno la musica di DAN:ROS è quello giusta per mettere sorriso e buonumore.

DAN:ROS su Instagram

https://www.instagram.com/danrosmusic/

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain"). A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.