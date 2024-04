"Sono così ossessionata dalla tua ex...; ogni volta che chiami il mio nome penso tu mi confonda con lei", sono questi alcuni versi di "Obsessed" l'ultimo singolo della cantante statunitense Olivia Rodrigo pubblicato il 22 marzo e che fa parte del suo secondo album in studio "Guts". Dopo il successo del precedente singolo "Can't Catch Me Now" che ha ottenuto un disco di platino in Canada, l'artista lancia il nuovo brano prodotto da Dan Nigro.

Il testo della canzone parla della profonda ossessione della ragazza dei confronti dell'ex partner del fidanzato, fissazione che provoca in lei gelosia e frustrazione. Il singolo è stato scritto da Olivia in collaborazione con la cantautrice Annie Clark e Dan Nigro e fa parte del genere musicale pop rock.

Olivia Rodrigo è nata a Murrieta (città situata a sud della California) il 20 febbraio 2003. Il successo musicale arriva nel 2021 con la pubblicazione del singolo Drivers License e nello stesso anno si aggiudica il titolo di artista femminile di maggior successo negli Stati Uniti secondo la rivista musicale Billboard. Nel 2022 vince tre Grammy Awards.