“Adesso che” (etichetta Rosso Al Tramonto) è il nuovo singolo della cantante siciliana Francesca Licata, in arte GIOI, una ballad pop che porta la firma di Antonio Salvati (produzione Up Music Studio).

Francesca: Nel 2022 ho iniziato a creare questo nuovo progetto, dove vorrei far emergere il coraggio e la forza che ho avuto nel superare tante difficoltà che la vita mi ha messo davanti. Ho cercato di dare un messaggio positivo attraverso la musica a tutte quelle persone che credono di non farcela. “ADESSO CHE” vuole essere assolutamente un messaggio di rinascita. Spero che questa canzone possa piacere e che nel mio piccolo trasmettere emozioni.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/4Mkzl6tRGVsQkURKOBrfDJ

Francesca Licata, 22 anni, nata a Vittoria in provincia di Ragusa (Sicilia). All'età di cinque anni è venuta a mancare la madre, un periodo molto brutto della sua vita. E’ qui che entra in campo l’amore per il canto, l'unico mezzo che l’ha aiutata ad esprimere i propri sentimenti. Crescendo ha alimentato sempre più questa sua passione ed ecco che nasce il nome d’arte "GIOI", proprio dalla parola “gioia”, quella che è riuscita a riconquistare nonostante altri brutti episodi.

IG: https://www.instagram.com/_francescalicata