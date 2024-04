Rebecca Carbone esordisce con il singolo “Please, let me go” (Etichetta SanLucaSound), un brano intenso che denuncia il fenomeno doloroso della fobia sociale, l’isolamento da parte dei coetanei, lo scherno e la derisione nella solitudine di una classe numerosa, l’ansia degli sguardi giudicanti dai quali non vi è mai riparo, generando una condizione di solitudine così profonda e dolorosa che solo con l’aiuto di un’amica si potrebbe superare, ma se anche lei.

videoclip: https://youtu.be/IdQrzrs8IxE

Rebecca Carbone nasce nel 2009, il 4 settembre. Il suo amore per il canto la conduce a scrivere i suoi primi pezzi fin dall’ infanzia quando per sfogare le sue emozioni intona i suoi ritornelli mentre gioca nella sua camera. A 13 anni, l’incontro con un bravissimo musicista, che il destino sceglie come suo vicino di casa, Renzo Cucurnia in arte Ozner, la porta ad affrontare il mondo della musica con la serietà di una professionista. Decide di prendere lezioni di canto e inizia a scrivere i suoi primi brani. Nelle sue canzoni risuonano le corde più profonde della sua sensibilità, le difficoltà di un’adolescente alle prese con i suoi coetanei, le paure e le difficoltà del suo tempo. Nel 2024 Ozner, decide di fare ascoltare Rebecca alla sua casa discografica SanLucaSound di Bologna, capitanata da Manuel Auteri e Renato Droghetti che decidono di produrla.