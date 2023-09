La straordinaria performance di Enrico Brignano ha fatto calare il sipario sull’estate milazzese: un cartellone di qualità particolarmente apprezzato dal pubblico, tornato ad affollare il Castello, dove è stata installata una tribuna da 2000 posti. “Quelli del “Milazzo Summer 2023” – afferma il Sindaco Pippo Midili – è stata una stagione, che ha fatto registrare numeri importanti. Al Castello gli spettacoli sono stati seguiti da oltre 28 mila persone.

Sold out per Brignano, contaminazioni spettacolari e Mish Mash, affluenze record per Teatri di Pietra, Incanto Mediterraneo e Viaggi Notturni, grandi successi per tutti gli altri; ma più di ogni altro vale la pena sottolineare il ritorno del Teatro al Castello, una delle tante cose realizzate in poco più di due anni di amministrazione e soprattutto dopo avere eliminato la vecchia e distrutta struttura, che deturpava da molti anni la Cittadella Fortificata.

Accanto al cartellone del Castello gli altri eventi: il Festival del Cinema Italiano, il Milazzo Film Fest, lo Street Food, il Festival della Pizza d’autore, la Street art, La Notte Bianca, Atmosfera blu, Roy Paci e Clementino ed ancora il Milazzo cult Festival a villa Vaccarino, le esposizioni d’arte a Palazzo D’Amico ed il Teatro all’Atrio del Carmine, la sagra del Pesce a Vaccarella, Gianfranco Iannuzzo e la serata speciale per Marco Salmeri, il ricordo di Giuppy Black (Giuseppe Tusa) con Molella in Piazza Duomo e poi i tornei sportivi a Ponente nella struttura comunale aperta, Allinparty, lo sport inclusivo e la Maratona Swim event.

Noi siamo soddisfatti del lavoro fatto per far sì che Milazzo potesse diventare nuovamente riferimento degli spettacoli estivi. Lo abbiamo fatto – conclude il primo cittadino – grazie anche al supporto di altri sponsor, che hanno creduto nella nostra offerta culturale e di intrattenimento per cittadini e villeggianti. Ora ci prepariamo a vivere insieme la stagione invernale al teatro Trifiletti e poi il Natale 2023”.