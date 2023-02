Il Lecce ha sconfitto l'Atalanta 2-1 a Bergamo, grazie a due gol segnati con i soli due tiri effettuati dai pugliesi nello specchio di Musso in tutti i 90 minuti. Ceesay ha segnato il primo gol già al quarto minuto, mentre Blin ha raddoppiato al 64' su cross di Strefezza. Nel finale, l'Atalanta ha accorciato le distanze grazie a Hojlund che approfitta di un errore del portiere salentino e ha sfiorato il pareggio con un tiro di Muriel nel recupero, ma il portiere del Lecce ha fatto un miracolo proteggendo così il risultato. Il Lecce ora ha 27 punti in classifica, con un vantaggio di 10 punti sulla terzultima, mentre l'Atalanta rimane comunque in corsa per la zona Champions con 41 punti.



La Fiorentina ha pareggiato 1-1 con l'Empoli nel derby toscano. La squadra di Zanetti è andata in gol nel primo tempo, sbloccando il match poco prima della mezz'ora con un gol di Cambiaghi. Nella ripresa, la pressione viola ha portato al gol del pareggio di Cabral. Nonostante i 27 tiri verso la porta empolese, continua il digiuno i vittorie della Fiorentina in campionato che non conquista i tre punti ormai da sei turni.



La Lazio vince a Salerno grazie ad una doppietta di Ciro Immobile, al 60' e al 69'. Il primo gol arriva su un cross di Marusic, mentre il secondo su calcio di rigore. Con le due reti segnate in questa partita, Immobile sale a quota 191 gol in Serie A, raggiungendo l'ottavo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi. La Lazio ha anche l'occasione di segnare il terzo gol su calcio di rigore, ma il tiro di Luis Alberto viene neutralizzato da Sepe, che in questa stagione è il miglior portiere per quanto riguarda i rigori parati nei primi cinque campionati europei, con 3 penalty neutralizzati. Con questa vittoria, la Lazio supera l'Atalanta e si porta a soli due punti dal terzo posto in classifica. Per la Salernitana, invece, il cambio di guida tecnica, sulla panchina adesso siede Paulo Sousa, non ha portato punti.



La Juventus vince contro lo Spezia al Picco, confermando il trend positivo in trasferta che la vede vittoriosa in sei delle ultime sette partite giocate lontano dal proprio stadio. I bianconeri, con Perin a protezione della propria porta, hanno ancora una volta mantenuto un clean sheet, nonostante Gyasi e Nikolaou abbiano creato diverse occasioni nella ripresa. Tuttavia, i compagni di Perin erano già in vantaggio di due gol. Il primo gol dei bianconeri è stato realizzato da Kean al 32' su un preciso cross di Kostic, mentre il secondo è stato segnato da Di Maria al 66' con un preciso tiro dalla distanza che non ha lasciato scampo a Marchetti, subentrato al 25' al posto dell'infortunato Dragowski. La Juventus, che deve affrontare la stagione con una penalizzazione di 15 punti, raggiunge il Bologna al settimo posto in classifica. Per quanto riguarda le squadre che fanno parte dei primi cinque campionati europei, solamente il Manchester United e il Barcellona hanno ottenuto più clean sheet in questa stagione.



Alla sua prima partita da titolare con la maglia della Roma, Solbakken ha segnato il gol vittoria della sfida che nel posticipo dell'Olimpico ha impegnato i giallorossi contro il Verona. L'attaccante norvegese, arrivato durante il mercato di gennaio, ha deciso la partita alla fine del primo tempo, segnando con uno splendido tiro in scivolata su un assist di tacco di Spinazzola. La formazione di Mourinho, già priva di Dybala e Pellegrini, ha dovuto fare a meno anche di Abraham dopo un quarto d'ora per infortunio. Nonostante l'assenza del suo attacco titolare, la Roma ha potuto contare su Belotti e sul nuovo acquisto, che ha dimostrato di essere una risorsa importante. L'Hellas ha confermato la sua buona forma in questo inizio di 2023, rimanendo in partita fino alla fine, ma non è però riuscito a creare problemi a Rui Patricio. Con questa vittoria, la Roma raggiunge il Milan al terzo posto in classifica con 44 punti, mentre l'Hellas rimane terzultimo, anche se le sconfitte di Salernitana e Spezia non peggiorano la situazione in classifica per gli uomini di Zaffaroni.