Il videoclip dei NoIndex selezionato per l’AI International Film Festival

Nel cuore di Los Angeles, tra sperimentazione e innovazione, il videoclip “Miracoli e Santi” del collettivo musicale NoIndex ha conquistato il pubblico dell’AI International Film Festival. Proiettato il 13 aprile al Los Feliz Theatre di Hollywood, il video si distingue per il suo approccio ibrido che fonde cinema, arte e intelligenza artificiale. La regia, affidata a Francesco Paolo Somma, alterna elementi distopici e simbolismo visivo in un’opera che parla di spiritualità, umanità e tecnologia.

Ambientato in un futuro dominato da una divinità digitale chiamata Ataraxia, il video racconta la resistenza dei Residuali, ultimi custodi dell’anima umana. Il lavoro rappresenta perfettamente l’identità dei NoIndex: una band nata a Napoli che mescola elettronica, art rock e AI per restituire emozione attraverso l’algoritmo. Un successo italiano in un contesto internazionale che riflette sul futuro dell’arte audiovisiva.

CONTATTI E SOCIAL

Instagram

Facebook

Spotify

YouTube