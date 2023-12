Il Natale è un'occasione speciale e il Nokia TV LED HD da 24 pollici potrebbe essere il regalo perfetto per il Natale 2023. Con funzionalità smart e una tecnologia avanzata, questo Smart Android TV non solo offre intrattenimento di alta qualità ma è anche ideale per esperienze di campeggio, grazie alla sua alimentazione a 12V.

Caratteristiche Tecniche e Intrattenimento Avanzato

Con una risoluzione di 720p e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, questo TV offre immagini chiare e nitide. La tecnologia LED offre colori vividi e dettagli precisi, mentre la piattaforma Android TV fornisce accesso a un vasto mondo di applicazioni per lo streaming, la musica e i giochi.

Innovazione e Connessioni Multifunzione

Con il supporto di servizi di streaming come Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ e altri, questo TV offre molteplici opzioni di intrattenimento. Il controllo vocale dell'Assistente Google semplifica il comando delle funzioni TV con semplici dettami vocali. Grazie al triplo sintonizzatore, è possibile accedere ai canali TV preferiti tramite digitale terrestre (DVB-T2), satellite (DVB-S2) o cavo (DVB-C).

Funzionalità Avanzate e Accessori

Il Nokia TV è dotato di Chromecast integrato per lo streaming diretto dallo smartphone alla TV e un telecomando Bluetooth ergonomico con controllo vocale e pulsanti retroilluminati. Le connessioni intelligenti come lo slot CI e SatCR offrono ulteriori possibilità di connettività.

Per un regalo che unisce qualità, tecnologia e versatilità, il Nokia TV LED HD da 24 pollici rappresenta un'opzione sorprendente e pratica per il Natale 2023.