Cambio di location per GREENVALLEY POP FEST: l'evento, inizialmente in programma alla Real Casina di Caccia, a Ficuzza, si terrà in una delle più belle piazze d'Italia a SCIACCA (AG) in PIAZZA ANGELO SCANDALIATO e si svolgerà sempre domenica 24 luglio 2022 dalle ore 18.00.

ConfermatI tutti gli artisti già annunciati in precedenza. L'organizzazione precisa: "Lo svolgimento dell'evento a Ficuzza aveva regolarmente ottenuto il Nulla Osta da parte del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. Tale nulla osta, proprio in questi giorni, è stato revocato dalla stessa Regione Siciliana, con motivazione al vaglio dei nostri legali; ciò nonostante abbiamo voluto garantire lo svolgimento della manifestazione nella stessa data del 24 luglio 2022 ed in un luogo di pari bellezza ed attrattività: la grande Piazza Angelo Scandaliato della città di Sciacca." L'evento gode del patrocinio del Comune di Sciacca.

E quindi, nella nuova location a Sciacca (AG), Greenvalley Pop Fest porta sul palco molti dei migliori artisti in top 10, con le hit più ascoltate dell'anno. Gli artisti si esibiscono domenica 24 Luglio 2022 dalle ore 18.00 sul palco del Greenvalley, per sensibilizzare il pubblico verso la tutela e la salvaguardia delle aree verdi. Tra gli artisti già annunciati ecco Elettra Lamborghini (nella foto), Riki, Rhove, Anna, Mida, Nika Paris, Vegas Jones, Astol, Low Low, Boro Boro, Blind.



Biglietti:

www.ticketsms.it/event/GreenvalleyPopFestSCIACCA

Greenvalley su Instagram:

https://www.instagram.com/greenvalleypopfest/

https://www.greenvalleypopfest.it/





Chi organizza Greenvalley Pop Fest

ReCord Eventi è un organizzazione italiano leader nella progettazione, organizzazione e produzione di eventi culturali e di spettacolo. Oggi è diventata una realtà di riferimento per i grandi eventi in Sicilia. La capacità di anticipare e proporre le tendenze del settore dell'entertainment e le relazioni consolidatesi nel corso degli anni con agenzie, promoter ed enti pubblici hanno permesso di organizzare eventi sul territorio con ospiti di fama mondiale. Partner di ReCord Eventi per Greenvalley Pop Fest sono poi: Infinity Management, leader nazionale nel se2ore Booking e management; Futuris, leader regionale nell'organizzazione e produzione di eventi e festival; Latitude realtà consolidata nelle pubbliche relazioni, comunicazione e organizzazione di eventi; Zer091, Associazione Culturale impegnata attivamente nella promozione del territorio. Official Radio: Radio 105.





COMUNICATO COMPLETO SU www.greenvalleypopfest.it/