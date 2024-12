C’è tempo fino al 31 gennaio 2025, alle ore 18, per i giovani artisti under 25 che vogliano portare il loro progetto alla XII edizione di Dominio Pubblico - Youth Fest, il festival multidisciplinare dedicato all’espressione creativa delle nuove generazioni che quest’anno si svolgerà dal 24 al 29 giugno negli spazi del Teatro India di Roma.

La DAP – Direzione Artistica Partecipata U25 si pone l’obiettivo di presentare una nuova generazione artistə, che sentono la necessità di immaginare una prospettiva diversa sul panorama nazionale e internazionale per ridisegnare i confini dei linguaggi contemporanei.

L’intento è quello di creare un luogo d’incontro, dove la creatività possa diventare il catalizzatore per un dialogo intergenerazionale e interculturale. Ogni opera proposta diventerà parte di un mosaico comune, capace di restituire una visione autentica, dimostrando come le forme d’arte possano trasformarsi in un potente mezzo di cambiamento e integrazione.

La call for artists si rivolge ad artistə, compagnie e collettivi U25 operanti sul territorio nazionale e internazionale con finalità professionali in diversi ambiti: teatro, danza, arti performative (urbane, site o people specific, circensi), musica dal vivo, cinema, arti visive, fumetto, arti digitali e ogni nuova forma di arte contemporanea multidisciplinare.

Nella selezione dei progetti che comporranno la programmazione del Festival, la DAP - Direzione Artistica Partecipata verrà guidata da un gruppo di espertə e professionistə del settore per ciascuna sezione artistica: Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, autori, registi, attori - per la sezione Teatro; Loredana Parrella e Yoris Petrillo, direzione artistica TWAIN_Centro Produzione Danza del Lazio / Premio Twain_direzioniAltre | Valentina Marini, direttrice artistica Orbita /Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza / Festival Fuori Programma - per la sezione Danza; Fabrizio Gavosto, direttore artistico Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival - per la sezione Arti Performative; Davide Dose, founder Spaghetti Unplugged - per la sezione Musica dal vivo; Matteo Bonanni e Gianlorenzo Lombardi, direzione artistica Girogirocorto Film Festival | Luca Valdiserri, giornalista Corriere della Sera / organizzazione 24 Frame al Secondo | Silvia Cifani, docente presso IISS Cine TV Roberto Rossellini - per la sezione Cinema; Marta Di Meglio, curatrice UP Urban Factory - per la sezione Arti Visive; Stefano “S3Keno” Piccoli, direttore artistico ARF! Festival - per la sezione Fumetto; Cora Gasparotti, performer e coreografa digitale.

La partecipazione alla call rappresenta non solo un’occasione per mettersi in gioco, ma anche per costruire connessioni durature con altrə giovani creativə, con il pubblico e con il panorama artistico nazionale.

È possibile inviare la propria candidatura fino alle ore 18:00 del 31 gennaio 2025.

Tutte le informazioni relative alla modalità di partecipazione sono consultabili sul sito https://dominio-pubblico-teatro.it/. [email protected]

Invitiamo lə artistə a prendere parte a questa comunità creativa in crescita e a contribuire attivamente al rinnovamento culturale.

Benvenutə a Dominio Pubblico – Youth Fest

Creiamo insieme l'arte che unisce.