Le qualifiche del GP di Turchia di Formula 1 sull'Intercity Istanbul Park, sono state in parte condizionate dalla pioggia caduta nella notte, con il tracciato che non si era ancora completamente asciugato neppure dopo l'ultima sessione di libere del mattino. I piloti, pertanto, hanno corso le qualifiche con gomme da asciutto, ma ci sono stati diversi testacoda e fuori pista a causa dell'aderenza che in alcuni tratti era veramente al limite. Una situazione che, in base alle condizioni meteo, potrebbe ripetersi anche per la gara di domani.

Lewis Hamilton, con il tempo di 1:22.868, è stato il più veloce, seguito dall'altro pilota Mercedes, Valtteri Bottas, che ha superato di poco la Red Bull di Max Verstappen, mentre la Ferrari di Leclerc, a conferma di quanto di buono fatto finora nel weekend, ha ottenuto il quarto tempo, a poco meno di 4 decimi dal primo.

Bisogna però aggiungere che Hamilton partirà 11°, dalla sesta fila, dopo la penalità di 10 posizioni assegnatagli per aver superato il limite di tre motori sostituiti in una sola stagione.

