Bill Gates, co-fondatore di Microsoft e uno dei maggiori sostenitori dell'intelligenza artificiale (IA), ha partecipato all'evento AI Forward 2023 a San Francisco, dove ha condiviso le sue opinioni sullo sviluppo e l'impatto dell'IA.

Secondo Gates, la futura gara tecnologica da vincere sull'inteligenza artificiale è lo sviluppo del miglior assistente personale, in grado di svolgere una serie di compiti per l'utilizzatore.

Questa tecnologia potrebbe cambiare radicalmente il comportamento degli utenti, rendendo inutili i siti di ricerca, le applicazioni di produttività e i siti di shopping online:

"Non andrai mai più su un sito di ricerca", ha detto. "Non andrai mai più su Amazon".

Gates ha detto che sarebbe rimasto deluso se Microsoft non fosse in corsa, non escludendo comunque che il primo "player" ad emergere in questo mercato possa anche essere una startup, indicando che esiste il 50% di possibilità che ciò avvenga. Ed in tal senso ha detto di essere rimasto colpito da Inflection AI, co-fondata da Reid Hoffman. G

ates ha anche parlato degli sforzi sanitari legati al suo lavoro presso la Bill & Melinda Gates Foundation, dichiarando che l'IA accelererà le innovazioni nel settore e porterà a uno sviluppo farmaceutico più avanzato. Ha anche paragonato l'ascesa delle tecnologie generative di IA, simili a ChatGPT di OpenAI, a un cambiamento epocale che riguarderà i "colletti bianchi" e "blu", poiché i futuri robot umanoidi saranno più economici per le aziende da usare rispetto ai dipendenti umani.