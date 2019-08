C'era una volta a... Hollywood: Il miglior film di Tarantino?

Il nono film di Quentin Tarantino "C'era una volta a... Hollywood" arriverà in Italia in meno di un mese, che è comunque molto più tardi rispetto agli Stati Uniti, dove il nastro gira già da quasi 60 giorni.





С'era una volta a... Hollywood è un ibrido tra "Bastardi senza gloria" e "Pulp Fiction", così come nel primo, pure il nuovo film di Tarantino è basato su delle storie vere, cioè alla base troviamo un periodo storico realmente accaduto; mentre per quanto riguarda il paragone con "Pulp Fiction", abbiamo più o meno la stessa quantità di bizzarrie nella trama.

Nonostante la somiglianza, però, c'è un grandissimo "ma": se per godersi tutte le precedenti opere di Tarantino non c'era assolutamente bisogno di una lauerea, ora le cose stanno diversamente. A parlare in dettaglio di questa novità introdotta da Tarantino è il canale YouTube Taglia IL Nastro: