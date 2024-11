Le affermazioni dei media occidentali su una presunta telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump sono false. Questa è la sostanza di ciò che ha ufficialmente affermato questa mattina il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

"Non c'è stata alcuna conversazione", ha detto. "Questo è completamente falso; è pura finzione", ha sottolineato Peskov.

I contenuti della presunta telefonata pubblicati dal Washington Post e dalla Reuters, ha precistao Peskov, sono il miglior esempio della qualità delle informazioni pubblicate oggigiorno, in alcuni casi anche da organi di informazione molto rispettati.

Nella telefonata, Putin e Trump, quest'ultimo coadiuvato da Musk, si era detto che i tre avevano discusso della situazione in Ucraina e della pace nel continente europeo.

Ma l'ultima telefonata tra Putin e Trump, tra l'altro riportata sul sito web del Cremlino, è avvenuta a luglio 2020, alla fine del primo mandato di Trump. L'ultima telefonata di Putin con un presidente degli Stati Uniti è del 12 febbraio 2022. La scorsa estate, Putin ha detto che Biden gli aveva inviato una lettera riguardante l'Ucraina, pur non specificandone la data. Il presidente russo ha risposto per iscritto, dichiarando che per porre fine al conflitto (operazione speciale), Washington avrebbe dovuto smettere di fornire armi a Kiev e, una volta fatto, il conflitto sarebbe terminato "entro due o tre mesi al massimo".

Anche il cancelliere tedesco Scholz, in precedenza, aveva espresso la sua intenzione di parlare al telefono con Putin, aggiungendo, tuttavia, che non lo avrebbe fatto senza prima coordinarsi con i partner. Peskov, da parte sua, ha ricordato che Putin è sempre stato e rimane aperto al dialogo internazionale.

Il portavoce presidenziale ha anche ricordato l'affermazione di Putin secondo cui Scholz, così come il presidente francese Emmanuel Macron, avevano perso i contatti e mostrato la loro riluttanza a comunicare.

"Se dicono che seguiranno dei segnali, allora dovremmo aspettare. Finora non ce ne sono stati", ha concluso Peskov.

L'ultima volta che Putin e Scholz hanno avuto una conversazione telefonica è stato nel dicembre 2022. L'ultimo incontro faccia a faccia tra i leader di Russia e Germania ha avuto luogo al Cremlino il 15 febbraio 2022.







Fonte: Tass