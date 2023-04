Venerdì 14 aprile, dalle 21 in poi, al Fam - Desenzano (BS) vanno in scena cena e dopocena d'eccellenza... da vivere sulle note del sax più conosciuto del Garda, ovvero quello Maurizio Danesi.



Maurizio Danesi è un professionista della musica capace di spaziare tra pop, musica italiana ed internazionale. Cantante di razza e polistrumentista (è clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'Orchestra dalla Rai. Ha al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.



L'idea giusta al Fam, soprattutto in primavera e in estate, è arrivare presto per godersi il tramonto in uno dei luoghi più belli del Garda. Poi Si cena alla carta, scegliendo dai nuovi piatti del menu, appena rinnovato. Ma Fam è perfetto anche per un pranzo d'eccellenza con menu guidato con vista lago a un costo contenuto.



La filosofia di Fam: Family & Lifestyle



Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



Fam

https://famlifestyle.it

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/