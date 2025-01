Los Angeles è in ginocchio a causa degli incendi boschivi che stanno devastando la contea. L'ufficio dello sceriffo della contea ha confermato 14 decessi e segnalato 16 persone scomparse, precisando che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Mentre le autorità combattono contro le fiamme e le conseguenze della crisi, l'emergenza sembra destinata a perdurare anche nei prossimi giorni.

Il capo dei vigili del fuoco di Los Angeles ha avvertito che venti di forte intensità sono previsti per martedì, un fattore che potrebbe alimentare ulteriormente gli incendi non ancora sotto controllo. Le condizioni meteorologiche critiche si protrarranno almeno fino a mercoledì.

Per tutelare la popolazione, il Dipartimento di Sanità Pubblica della contea di Los Angeles sta distribuendo mascherine N95 ai rifugi per evacuati e alle organizzazioni che si occupano di assistenza. L'obiettivo è ridurre i rischi legati all'inalazione di fumo e polveri, che rappresentano un pericolo per la salute pubblica.

Nel frattempo, lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha esortato i cittadini a non recarsi nelle aree colpite dagli incendi, sottolineando che chi vi accede senza autorizzazione rischia l'arresto. Ha inoltre evidenziato problematiche aggiuntive come la presenza di individui armati e il possibile traffico di narcotici nelle zone colpite, fattori che complicano ulteriormente le operazioni di soccorso.

Sul fronte politico, la crisi coincide con il passaggio di potere alla presidenza degli Stati Uniti. Interrogata sulla dichiarata ostilità del presidente eletto Donald Trump nei confronti della California, governata dai dem, la sindaca di Los Angeles Sharon Bass ha assicurato di non essere preoccupata, ricordando di aver rivolto al presidente entrante un invito per visitare Los Angeles e di essere in contatto a tale scopo con i funzionari della nuova amministrazione.

Anche Kathryn Barger, presidente del consiglio di vigilanza di Los Angeles, ha confermato l'esistenza di un dialogo con la prossima amministrazione, pur precisando che né lei né il sindaco hanno parlato direttamente con Trump. Tuttavia, entrambi sembrano fiduciosi di poter stabilire una collaborazione efficace.