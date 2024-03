E siamo a due. Max Verstappen, anche in Arabia Saudita, ha conquistato la vittoria nel secondo evento della stagione 2024 di Formula 1, che si è disputato sulla corniche di Gedda, conducendo la gara sempre in testa, fin dalla partenza. La superiorità della Red Bull è stata confermata dal secondo posto dell'altro pilota della scuderia, Sergio Perez.

Con il successo odierno, il pilota olandese ha così raggiunto la sua nona vittoria consecutiva (dopo le sette arrivate nel 2023), accumulando un totale di 56 vittorie e 100 podi nella sua carriera in Formula Uno. Ampio il vantaggio sul suo compagno di squadra, di poco superiore ai 13 secondi.

Il pilota messicano della scuderia austriaca ha mantenuto la seconda piazza, nonostante la penalità di 5 secondi per una manovra azzardata ai danni di Fernando Alonso durante il cambio gomme per il rientro in pista durante il pit-stop che molti piloti hanno effettuato in regime di Safety Car, dopo che Stroll ha messo a muro la sua Aston Martin.

Della penalità non è riuscito ad approfittarne il ferrarista Leclerc, solo terzo, che in finale di gara si è preso comunque la soddisfazione di battere Verstappen nel tentativo, fallito dall'olandese, nel riuscire a piazzare il giro veloce.

Oltre i 30 secondi il distacco degli altri piloti da Verstappen, a partire da Oscar Piastri (McLaren), quarto, seguito da Fernando Alonso con l'Aston Martin e George Russell con la Mercedes.

Ottima la gara d'esordio in F1 del diciottenne britannico Oliver Bearman, che ha corso sulla Ferrari di Sainz indisponibile a causa di un attacco di appendicite, che è riuscito a risalire dall'undicesima alla settima posizione, davanti a due piloti non certo di second'ordine come Lando Norris (8°) e Lewis Hamilton (9°), entrambi penalizzati dalla scelta sbagliata di non cambiare le gomme durante la Safety Car a inizio gara. Nico Hulkenberg, su Haas, l'ultimo dei piloti andati a punti.

Dopo le prime due gare, nella classifica del mondiale piloti troviamo Verstappen in testa con 51 punti, seguito da Perez con 36 e Leclerc con 28.

Prossimo appuntamento nel weekend del 22-24 marzo con il GP d'Australia sul circuito di Melbourne.